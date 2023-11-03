Стало известно, зачем Пугачева приехала в Россию

Алла Пугачева неожиданно приехала в Россию улаживать личные дела.

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Алла Пугачева и Максим Галкин не хотят жить в террористической России/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

У российских пропагандистских СМИ - праздник. На болота временно вернулась российская певица Алла Пугачева, которая занимает прочную антивоенную позицию и выехала на ПМЖ в Израиль из террористической России.

По информации пропагандистского издания Стархит, певица вернулась в РФ не просто так. В ее окружении сообщили, что цель визита Примадонны - бумажные дела, а именно завещание.

"Что касается завещания, то оно уже давно составлено: согласно документу все перейдет младшим наследникам. Но нужно решить вопросы с собственностью с отношении замка — ведь по факту владеет им ее муж Максим Галкин", - "разбирается" во всех личных бумагах звезды Стархит.

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Он также цитирует своего загадочного источника: "Предварительно певице нужно решить с нотариусом некоторые вопросы, связанные с наследованием детьми того самого замка. Также ее целью были некие документы на детей, необходимые для завершения процесса переезда в их новые апартаменты в кипрском Лимассоле".

Напомним, ранее стало известно о том, что Алла Пугачева приехала неожиданно в террористическую Россию. Пропагандистские СМИ буквально устроили дежурство возле ее дома в поселке Грязь, чтобы заснять, как же выглядит Пугачева и с кем она прибыла в государство на болотах.

Отметим, накануне также пропагандистские Telegram-каналы страны-оккупанта стали публиковать новость о том, что Алла Пугачева вернулась в РФ. Ее якобы заметили пересекающей границу на одном из КПП Псковской области.

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