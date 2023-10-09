"Горжусь, что я еврей": Галкин сказал, собирается ли бежать с Пугачевой из Израиля

Российский комик Максим Галкин, который вместе с певицей Аллой Пугачевой и двумя детьми находится в Тель-Авиве, заявил, что не собирается бежать из охваченного войной Израиля. По его словам, они с семьей хотят остаться и поддержать израильтян.
Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал утром 9 октября на своей странице в Instagram. Комик подчеркнул, что у них есть возможность покинуть страну, но они не хотят этого делать.
Галкин объяснил, что они с семьей ранее переехали из страны-агрессора России в Израиль, потому что они комфортно себя чувствуют в этой стране, им там всегда было спокойно и они чувствуют себя там своими, а не чужими.
"Я еврей по маме, это часть меня, поэтому мы выбрали Израиль. И ни минуты об этом не жалели. И в эти тяжелые горькие для Израиля минуты мы здесь, и даже не рассматривали возможности куда-то поехать. Хотя она есть – аэропорт Бен-Гурион открыт, туда не все авиакомпании летают, многие боятся. Но "Эль Аль" продолжает летать, и другие авиакомпании на свой страх и риск продолжают летать, поэтому улететь можно. Но мы не летим", – отметил Максим Галкин.
Он подчеркнул, что они хотят поддержать израильтян в трудное время.
"Мы с Аллой, наши дети, мы хотим поддержать израильский народ в этот трудный момент, это большое горе. И конечно мы гордимся тем, что мы теперь имеем отношение к такой нации, к государству, в котором патриотизм – это понятие не искусственное, оно идет из глубины сердец миллионов израильтян", – сказал комик.
Также он ответил всем комментаторам, которые спрашивали у него в соцсетях, почему он не идет защищать Израиль, если так его любит. Галкин отметил, что он будет поддерживать страну другими способами.
"Те кто спрашивает, почему я не на фронте здесь, я могу сказать: если бы я служил в армии Израиля, и были бы хоть какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну – я пойду сдавать кровь, я буду помогать. Я думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно, что мы сегодня с Аллой здесь", – сказал он.
Галкин и Пугачева в Тель-Авиве
Напомним, в первый день нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Галкин и Пугачева, которые уже длительное время проживают в Тель-Авиве после бегства из России, какое-то время не выходили на связь, а россияне начали злорадствовать.
После этого в соцсетях Галкин рассказал, как переживает атаку на Израиль. Комик вышел на связь на своей странице в Instagram, где кратко обозначил свою позицию относительно ситуации. Он отметил, что они с семьей проснулись от сирен воздушной тревоги.
Вечером 8 октября появилась информация, что якобы Галкина и Пугачеву заметили в аэропорту Израиля Бен-Гурион. Фото разлетелось в сети.
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