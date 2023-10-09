УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Горжусь, что я еврей": Галкин сказал, собирается ли бежать с Пугачевой из Израиля

Алёна Воронина
9 октября 2023, 11:57 обновлено 9 октября, 12:01
По словам комика, который с Пугачевой и детьми оказался в эпицентре боевых действий, он не пойдет воевать, но по-другому будет поддерживать израильтян.
Максим Галкин
Галкин сказал, собирается ли бежать с Пугачевой из Израиля/ коллаж: Главред, фото: Instagram Галкин, скрин

Российский комик Максим Галкин, который вместе с певицей Аллой Пугачевой и двумя детьми находится в Тель-Авиве, заявил, что не собирается бежать из охваченного войной Израиля. По его словам, они с семьей хотят остаться и поддержать израильтян.

Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал утром 9 октября на своей странице в Instagram. Комик подчеркнул, что у них есть возможность покинуть страну, но они не хотят этого делать.

Галкин объяснил, что они с семьей ранее переехали из страны-агрессора России в Израиль, потому что они комфортно себя чувствуют в этой стране, им там всегда было спокойно и они чувствуют себя там своими, а не чужими.

видео дня

"Я еврей по маме, это часть меня, поэтому мы выбрали Израиль. И ни минуты об этом не жалели. И в эти тяжелые горькие для Израиля минуты мы здесь, и даже не рассматривали возможности куда-то поехать. Хотя она есть – аэропорт Бен-Гурион открыт, туда не все авиакомпании летают, многие боятся. Но "Эль Аль" продолжает летать, и другие авиакомпании на свой страх и риск продолжают летать, поэтому улететь можно. Но мы не летим", – отметил Максим Галкин.

Он подчеркнул, что они хотят поддержать израильтян в трудное время.

"Мы с Аллой, наши дети, мы хотим поддержать израильский народ в этот трудный момент, это большое горе. И конечно мы гордимся тем, что мы теперь имеем отношение к такой нации, к государству, в котором патриотизм – это понятие не искусственное, оно идет из глубины сердец миллионов израильтян", – сказал комик.

Также он ответил всем комментаторам, которые спрашивали у него в соцсетях, почему он не идет защищать Израиль, если так его любит. Галкин отметил, что он будет поддерживать страну другими способами.

"Те кто спрашивает, почему я не на фронте здесь, я могу сказать: если бы я служил в армии Израиля, и были бы хоть какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну – я пойду сдавать кровь, я буду помогать. Я думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно, что мы сегодня с Аллой здесь", – сказал он.

Галкин и Пугачева в Тель-Авиве

Напомним, в первый день нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Галкин и Пугачева, которые уже длительное время проживают в Тель-Авиве после бегства из России, какое-то время не выходили на связь, а россияне начали злорадствовать.

После этого в соцсетях Галкин рассказал, как переживает атаку на Израиль. Комик вышел на связь на своей странице в Instagram, где кратко обозначил свою позицию относительно ситуации. Он отметил, что они с семьей проснулись от сирен воздушной тревоги.

Вечером 8 октября появилась информация, что якобы Галкина и Пугачеву заметили в аэропорту Израиля Бен-Гурион. Фото разлетелось в сети.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Алла Пугачева Максим Галкин Израиль новости Израиля
Реклама

Главное за день

"Бомбы сбивать не можем": в ВСУ сказали, что критически нужно для защиты от КАБ

"Бомбы сбивать не можем": в ВСУ сказали, что критически нужно для защиты от КАБ

11:10 Украина
Один человек погиб и 18 ранены: оккупанты ударили по жилым кварталам на Херсонщине

Один человек погиб и 18 ранены: оккупанты ударили по жилым кварталам на Херсонщине

10:23 Украина
Украинцев могло погибнуть больше: МИД обновил информацию о ситуации в Израиле

Украинцев могло погибнуть больше: МИД обновил информацию о ситуации в Израиле

09:40 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:57

"Горжусь, что я еврей": Галкин сказал, собирается ли бежать с Пугачевой из Израиля

11:54

Притворялся спасателем и корректировал ракетные удары: СБУ разоблачила агента РФ

11:15

"Поляки заслуживают правды": Дуда сделал новое заявление о конфликте с Украиной

11:12

Гороскоп на завтра 10 октября 2023: Овну - ревность, Весам - разговоры о переезде и детях

11:10

"Бомбы сбивать не можем": в ВСУ сказали, что критически нужно для защиты от КАБВидео

Россия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - ЗолотаревРоссия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - Золотарев
11:05

Диетолог назвала средство, которое способствует росту волос и останавливает их выпадение

11:02

Хитрый тест на IQ: найдите правильный ответ всего за 15 секунд

10:35

Невероятно нежный, кремовый торт со сгущенкой за 1 час - секрет приготовления

10:29

Когда переводят часы в Украине: как правильно перейти зимнее время

Реклама
10:24

ХАМАС "серьезно ослаблен": в ЦАХАЛ сообщили, что сейчас происходит в ИзраилеВидео

10:23

Один человек погиб и 18 ранены: оккупанты ударили по жилым кварталам на ХерсонщинеФото

09:51

Мы проиграем, когда майбахов в Киеве станет больше, чем старых пикапов на фронтемнение

09:41

Какой праздник завтра 10 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:40

Украинцев могло погибнуть больше: МИД обновил информацию о ситуации в Израиле

09:37

Израиль был обманут: в Reuters узнали, как ХАМАС удалось устроить внезапную атаку

09:32

Вкуснее, чем в магазине: повар показал, как сделать идеальный домашний майонезВидео

09:22

Нападение на Израиль не связано с фокусом Запада на Украине – Блинкен

08:55

Какой праздник сегодня 9 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

08:48

Эксперт рассказал, как удалить плесень и грибок со штор, не повреждая их

08:30

РФ пытается замедлить ВСУ: что придумали оккупанты, рассказали в ISW

Реклама
08:29

Израиль массированно ударил по Сектору Газа: уничтожают дома всех боевиков

08:26

Эти горячие булочки на завтрак станут звездой на вашем столе: рецепт вкуснотищи для детей

07:06

На заседании Совбеза ООН никаких решений по Израилю не принято – CNN

06:55

Нужно найти медведя в лесу за 14 секунд: невероятная оптическая иллюзия

06:43

Иран помог спланировать атаку на Израиль: в WSJ раскрыли подробности

06:35

Как правильно говорить – "мати" или "матір": Авраменко удивил ответомВидео

06:04

Основной вывод из событий в Израилемнение

05:30

Как убрать живот и бока за 7 минут в день: идеальная тренировка на пресс с подушкойВидео

05:00

Зачем смешивать стиральный порошок с сахаром: способ, который удивит всех хозяек

02:30

Ядерное разоружение РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий капитуляции Кремля

02:00

Экс-жена Кличко в леопардовом ультрамини похвасталась "кошачей" грацией

01:28

Президентом стать не сможет, "но": эксперт раскрыл амбиции Маска за счет Украины

08 октября, воскресенье
23:50

РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали сроки и цели вражеских атак

23:27

В Израиль направляется крупнейший авианосец США, первый самолет с помощью уже прибыл - СМИ

22:43

"Подтвердилась гибель граждан": Зеленский срочно обратился к украинцам в Израиле

22:37

Бегут от войны: Галкина и Пугачеву заметили в аэропорту Израиля

21:45

ВСУ нацелились на освобождение крупных городов: генерал-разведчик раскрыл сценарий

21:27

Голос країни-13 - 6 выпуск: итоги второй части вокальных баттловВидео

21:25

Этот давно забытый салат Дамское счастье покорит всех: рецепт без грамма майонезаВидео

21:05

По кошельку не ударят: мастер показал 3 бюджетных материала для утепления деревянных окон за 5 минут

Реклама
21:03

Плыли на лодках под обстрелом: ГУРовцы трижды пытались освободить Энергодар - Буданов

20:58

Это еще не новая мировая война, но ее прелюдиямнение

20:32

Сумская жестко припечатала Кондратюка из-за солдатской зарплаты Козловского

20:31

Этот витамин самый важный: британский врач рассказала, какую добавку обязательно принимать осенью

19:56

Уничтожены и ранены десятки ГРУшников: в Сети узнали об ударе по базе РФ в Крыму

19:25

Будут заморозки и снег: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:19

София Ротару отреагировала на внезапную кончину Нины Матвиенко

19:15

Солидарны с Израилем, защищаем граждан Украины: Зеленский созвонился с Нетаньяху

19:03

Кричала и умоляла о помощи: идентифицированы две украденные ХАМАСом девушкиВидео

18:32

У Путина нашли признаки смертельной болезни: СМИ раскрыли страшный диагноз

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять