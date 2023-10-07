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Пугачева и Галкин не выходят на связь из Израиля: россияне начали злорадствовать

Алёна Воронина
7 октября 2023, 18:19 обновлено 7 октября, 18:19
Граждане страны-агрессора начали засыпать певицу и комика кровожадными комментариями, радуясь, что те вместе с детьми оказались в эпицентре боевых действий.
Алла Пугачева, Максим Галкин, Израиль
Пугачева и Галкин не выходят на связь из Израиля, а россияне злорадствуют/ коллаж: Главред, фото: Instagram Галкин, скрин

Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин, которые уже длительное время после бегства из страны-агрессора России проживают в израильском Тель-Авиве, сейчас оказались в эпицентре вооруженного конфликта между боевиками исламского движения ХАМАС и Израилем. После того, как сегодня, 7 октября, боевики ХАМАС напали на Израиль, артисты не выходили на связь.

При этом россияне не замедлили со своей кровожадной реакцией – граждане страны-агрессора РФ сразу начали злорадствовать над певицей и комиком в комментариях в соцсетях, радуясь тому, что они вместе с детьми оказались в смертельной опасности.

Напомним, что российские звезды эмигрировали в Тель-Авив с двумя малолетними детьми после начала полномасштабного вторжения России в Украину, а теперь их бывшие фанаты радуются, что они оказались в опасности.

видео дня

Так, россияне под последними постами комика Максима Галкина в Instagram начали сыпать комментарии, в которых злорадствуют над той ситуацией, в которой артисты оказались со своими детьми. Граждане РФ пишут, в частности, следующее:

  • "Как там в Израиле сегодня? На лыжи уже встал?",
  • "Ну, как утро? Бомбезно?",
  • "Что там по Израилю, братец?",
  • "Интересно, куда теперь будете бежать",
  • "Пойдете воевать за Израиль?" и тому подобное.
Галкин комментарии
Россияне злорадствуют над Галкиным и Пугачевой/ скрин

Война в Израиле

Утром в субботу, 7 октября, ХАМАС атаковал территорию Израиля. Боевики Сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. После этого Силы обороны Тель-Авив (ЦАХАЛ) объявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В Израиле в субботу днем заявили о более 100 жертвах, в Палестине – почти 200. Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что по меньшей мере 100 человек погибли и еще 908 получили ранения в результате террористической атаки ХАМАСа на южные и центральные районы Израиля. В то же время подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения в Газе заявляет о 198 погибших и 1 610 раненых палестинцах.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что до конца дня в Израиле не останется живых террористов. Представитель ЦАХАЛа Ричард Хехт надеется, что к концу 7 октября в Израиле будут ликвидированы все террористы.

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Алла Пугачева Максим Галкин Израиль Тель-Авив новости Израиля
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