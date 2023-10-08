Сумская жестко припечатала Кондратюка из-за солдатской зарплаты Козловского

Ольга Сумская высказала свое мнение про музыкального продюсера, который, на ее взгляд, совершенно несправедливо "обдирает" военного.

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Скандал Кондратюк Козловский - Ольга Сумская заступилась за певца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska, instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский до 2012 года был подопечным музыкального продюсера Игоря Кондратюка. Когда артист разорвал с шоуменом связь, оказалось, что Виталий остался с крупным долгом перед ним - сумма насчитывает сотни тысяч долларов.

Уже почти 12 лет длится размолвка между Козловским и Кондратюком. Не утихла она и во время полномасштабной войны, даже несмотря на то, что певец сейчас защищает страну с оружием в руках.

Продюсер и аранжировщик Вадим Лисица ранее рассказал, что певец вынужден отдавать шоумену большую часть своей военной зарплаты. Кондратюк назвал Лисицу не очень умным за то, что тот обнародовал эту информацию.

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Но эта история нашла отклик в массах. Осуждает Игоря Кондратюка за то, что он отбирает деньги у подопечного, который сейчас отдает свой долг родине, и близкая подруга Козловского - украинская актриса Ольга Сумская.

На своей странице в Facebook она выразила возмущение решением музыкального продюсера относительно Козловского. "Какой же страшный позор – взыскивать последние деньги с воина Национальной гвардии, известного певца, волонтера во время войны. Кондратюк давно перешел границу в этой теме! Думали, что хотя бы в это страшное время придет в себя и остановится, но нет. Продолжает позориться! Не станут ли эти деньги, которые он забирает у военнослужащего, поперек горла?" - пишет актриса.

Ранее музыкальный продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского. Шоумен назвал единственное условие, при котором певец сможет не выплачивать долг.

Также Виталий Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком, которая длится с 2012 года. У певца есть одна заветная мечта, связанная с шоуменом, которой, вероятно, не скоро удастся сбыться.

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