УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Сумская жестко припечатала Кондратюка из-за солдатской зарплаты Козловского

Анна Подгорная
8 октября 2023, 20:32 обновлено 8 октября, 20:32
Ольга Сумская высказала свое мнение про музыкального продюсера, который, на ее взгляд, совершенно несправедливо "обдирает" военного.
Ольга Сумская, Виталий Козловский
Скандал Кондратюк Козловский - Ольга Сумская заступилась за певца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska, instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский до 2012 года был подопечным музыкального продюсера Игоря Кондратюка. Когда артист разорвал с шоуменом связь, оказалось, что Виталий остался с крупным долгом перед ним - сумма насчитывает сотни тысяч долларов.

Уже почти 12 лет длится размолвка между Козловским и Кондратюком. Не утихла она и во время полномасштабной войны, даже несмотря на то, что певец сейчас защищает страну с оружием в руках.

Продюсер и аранжировщик Вадим Лисица ранее рассказал, что певец вынужден отдавать шоумену большую часть своей военной зарплаты. Кондратюк назвал Лисицу не очень умным за то, что тот обнародовал эту информацию.

видео дня

Но эта история нашла отклик в массах. Осуждает Игоря Кондратюка за то, что он отбирает деньги у подопечного, который сейчас отдает свой долг родине, и близкая подруга Козловского - украинская актриса Ольга Сумская.

На своей странице в Facebook она выразила возмущение решением музыкального продюсера относительно Козловского. "Какой же страшный позор – взыскивать последние деньги с воина Национальной гвардии, известного певца, волонтера во время войны. Кондратюк давно перешел границу в этой теме! Думали, что хотя бы в это страшное время придет в себя и остановится, но нет. Продолжает позориться! Не станут ли эти деньги, которые он забирает у военнослужащего, поперек горла?" - пишет актриса.

Ранее музыкальный продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского. Шоумен назвал единственное условие, при котором певец сможет не выплачивать долг.

Также Виталий Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком, которая длится с 2012 года. У певца есть одна заветная мечта, связанная с шоуменом, которой, вероятно, не скоро удастся сбыться.

Другие новости про Виталия Козловского:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Ольга Сумская Виталий Козловский Игорь Кондратюк новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Будут заморозки и снег: синоптики объявили штормовое предупреждение

Будут заморозки и снег: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:25 Синоптик
Солидарны с Израилем, защищаем граждан Украины: Зеленский созвонился с Нетаньяху

Солидарны с Израилем, защищаем граждан Украины: Зеленский созвонился с Нетаньяху

19:15 Украина
В Украине выпал первый снег: куда ворвалась настоящая зима

В Украине выпал первый снег: куда ворвалась настоящая зима

17:44 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

20:32

Сумская жестко припечатала Кондратюка из-за солдатской зарплаты Козловского

20:31

Этот витамин самый важный: британский врач рассказала, какую добавку обязательно принимать осенью

19:56

Уничтожены и ранены десятки ГРУшников: в Сети узнали об ударе по базе РФ в Крыму

19:25

Будут заморозки и снег: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:19

София Ротару отреагировала на внезапную кончину Нины Матвиенко

Россия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - ЗолотаревРоссия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - Золотарев
19:15

Солидарны с Израилем, защищаем граждан Украины: Зеленский созвонился с Нетаньяху

19:03

Кричала и умоляла о помощи: идентифицированы две украденные ХАМАСом девушкиВидео

18:32

У Путина нашли признаки смертельной болезни: СМИ раскрыли страшный диагноз

17:44

В Украине выпал первый снег: куда ворвалась настоящая зима

Реклама
17:43

Россияне запустили сумасшедший фейк об Украине и ХАМАС: что придумалиВидео

17:41

"РФ будет давить": враг готовит наступление на крупный город Украины – Свитан

17:13

Найдите все за 1 минуту: необычный японский тест на старение мозга

16:50

Уничтожили 25 танков РФ: рота ВСУ за четыре дня сожгла танковый батальон врага

16:42

Умерла Нина Матвиенко - где и когда состоится прощание с легендой

16:03

"Непревзойденный магический голос": Зеленский отреагировал на смерть Матвиенко

15:54

В сети публикуют кадры с якобы избиением мобилизованных: омбудсмен начал проверкуВидео

15:49

"Пока не понимаю, что делать": известная украинская певица застряла в Израиле

15:39

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны и готовится к мобилизации

15:35

"РФ пойдет в большое наступление зимой": политолог о последствиях, если США уменьшат помощь

15:31

Что съесть 9 октября, чтобы быть здоровым круглый год: приметы дня

Реклама
15:01

В Израиле погибли двое украинок, тела перевезут в Украину – СМИ

14:47

РФ накапливает ракеты и может прибегнуть к энергетическому террору Украины – ВСУ

14:26

У вас самые зоркие в мире глаза, если вы сможете заметить спрятавшегося на фотографии оленя

14:24

Живущий в Израиле Андрей Макаревич впервые вышел на связь

14:00

Четырем знакам зодиака не повезет в октябре: гороскоп от Влада Росса

13:59

КНДР после встречи Ким Чен Ына и Путина нарастила поставки в РФ: что могут везти

13:08

Будет цвести целый сезон и не опадут: садоводы рассказали правила осенней посадки гортензии

13:02

Крупнейший за 50 лет провал: в США "шокированы" нападением на Израиль – Bloomberg

13:01

Счастливчики октября 2023 года: астролог рассказал, что ждет 4 знака зодиакаВидео

12:30

Это дешевое средство для зубов за 300 грн быстро удалит плесень в вашей ванной

12:08

"Хезболла" обстреляла Израиль, Иерусалим в ответ ударил по ЛивануВидео

11:41

Лунный день 9 октября 2023: Месяц предвещает тревожные сны и смелые стрижки

11:37

Ударят заморозки -5 градусов: погода в Украине на неделю

11:27

Контрнаступление ВСУ: защитники "связали" силы оккупантов под Угледаром

11:24

Абсолютно все просят рецепт этих бутербродов: безумный рецепт закуски за 5 минут

11:22

Угроза ударов России зимой: в ВСУ назвали объекты, которые будет защищать ПВО

11:09

Умерла легенда украинской сцены Нина МатвиенкоВидео

10:47

День ангела 9 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

10:41

"Сделаем все, чтобы вам не пригодились": украинцев призвали покупать генераторы

10:31

Боятся потерять фланг: оккупанты перебрасывают резервы к северу от Бахмута – ВСУ

Реклама
10:02

Гороскоп на завтра 9 жовтня 2023: Стрельцу - перемены на работе, Раку - деньги

09:38

Осенью и зимой войска РФ могут применить рекордное число БПЛА Shahed – Игнат

09:25

11 человек ранены, среди них – 9-месячный ребенок: оккупанты ночью ударили по Херсонщине

09:12

Войска РФ атакуют в направлении Купянска, у ВСУ успехи под Бахмутом – Генштаб

08:34

Территории "в обмен" на мир: Трамп разразился "инициативой" по войне

08:28

РФ хочет использовать войну в Израиле против Украины: в ISW объяснили замысел Кремля

08:20

После рецепта быстрых лепешек с сыром на сковороде ты выбросишь хлеб: вот в чем секрет вкуснятины

08:15

Кризис в США ставит Украину под угрозумнение

07:47

Израиль заявил о начале "долгой и тяжелой войны": Сектор Газа объявили закрытой зоной

06:55

Нужно найти быка на картинке за 15 секунд: загадка для самых внимательных

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять