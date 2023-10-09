Экс-жена Кличко в леопардовом ультрамини похвасталась "кошачей" грацией

Наталья Егорова может позволить себе экстремально короткие наряды, которые ничуть не опошляют ее образ.

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Наталья Егорова в леопардовом мини-платье сходила на вечеринку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Певица и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова вернулась из своего места силы, Лос-Анджелеса, в Германию, которая давно стала для нее второй родиной. Там она с головой окунулась в светскую жизнь.

К примеру, на вечеринке, посвященной годовщине немецкого консалтингового агентства Comtessa 49-летняя Егорова доказала, что она - та еще кошечка. Дело в том, что на мероприятии был дресс-код, который, по счастливому совпадению, очень к лицу Наталье.

Все гости, в том числе и она, пришли в одежде с леопардовым принтом. На групповом фото, которое появилось на странице агентства в Instagram, Наталья Егорова позировала в дерзком мини-платье с хищным узором.

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Бывшая жена Кличко (на фото - четвертая справа) в окружении подруг расцвела еще пуще прежнего. Ее ультрамини обнажило не только безупречно подтянутые благодаря йоге ножки, но и ее изящное плечико. Стоит отметить, что Наталья выгодно выделялась на фоне остальных красоток.

Наталья Егорова в леопардовом мини-платье сходила на вечеринку / instagram.com/_comtessa

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