Шикарная Дженнифер Энистон показала великолепную фигуру в одном пиджаке

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которой уже через несколько месяцев исполнится 55 лет, показала, в какой великолепной форме находится.
На своей странице в Instagram, она выложила видео со съемок фотосессии. Энистон позировала в смелых образах и вовсю демонстрировала свое прекрасное подтянутое тело.
Актриса практически не изменилась - ни на лице, ни на теле невозможно разглядеть образ актрисы.
Энистон позировала в разных образах. Одним из них был пиджак на белье, черное своеобразное пончо из пайеток, а также оверсайз костюм. Все было черное.
На видео - легкая и молодая Дженнифер Энистон:
Напомним, ранее бывшего бойфренда звезды, 52-летнего Джастина застукали на свидании с 29-летней актрисой Николь Брайдон Блум. Пара поужинала вместе в итальянском ресторане Altro Paradiso в Нью-Йорке, папарацци застукали их, когда они мило беседовали, держались за руки и даже тайком целовались.
Ранее Дженнифер Энистон попала в скандал из-за неосторожного лайка в Instagram. На днях актер Джейми Фокс на своей странице опубликовал оскорбительную шутку про евреев - фото с надписью: "Они убили этого чувака, по имени Иисус. Как ты думаешь, что они сделают с тобой?!"
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