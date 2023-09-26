"Я просто решила поиграть": Бритни Спирс напугала поклонников видео танцев с ножами

Недавно известная американская певица Бритни Спирс поделилась очередным видео своих танцев. Но в этот раз поклонников озадачило, что знаменитость танцует с ножами в руках, и очень энергично ними машет под музыку Enigma.
"Сегодня я начала играть на кухне с ножами", - написала певица в соцсети.
При этом на ролике она точит ножи друг о друга во время танца и улыбается. Хотя Бритни утверждает, что начала играть с ножами только "сегодня", раньше СМИ писали, что она увлеклась опасными предметами несколько месяцев назад.
Примечательно, что позднее Спирс изменила текст пубикации и написала, что ножи ненастоящие, и она тренируется перед Хэллоуином. На самом деле же ножи, скорее всего, настоящие.
Видео опасных танцев Бритни Спирс:
Ранее Бритни Спирс обвиняли в приеме тяжелых наркотиков бывший муж и сыновья. К ним присоединился и бывший опекун певицы, который убежден, что жизнь Брит закончит передозировкой.
Также в СМИ появились новости о том, что Бритни Спирс поколотила Сэма Асгари и выгнала его из дома. Их драку якобы даже пришлось разнимать охранникам, а на шум соседи вызвали полицию.
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