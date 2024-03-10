Фанатка показала, как Алла Пугачева выглядит без ретуши в реальной жизни

В конце октября 2023 года Алла Пугачева с семьей перебралась из Израиля на Кипр, где у звезды есть элитная недвижимость. Местные жители часто встречают Примадонну во время отдыха.
Так на восьмое марта с ней в ресторане столкнулась поклонница по имени Александра Сухова, которая собрала подруг на бранч. Пугачева не стала возражать и с удовольствием сфотографировалась с девушками. Снимок появился в блоге Суховой.
В кадре Примадонна позирует в стильном черном луке - в блузе, джинсах и кожаной "косухе". Образ дополнила сумка через плечо, солнцезащитные очки и кепи, которое певица задорно сдвинула на затылок козырьком назад.
Кроме того Алла Борисовна подарила Александре портрет женщины, набросанный шариковой ручкой, и автограф - настоящий артефакт. В подписи к снимку поклонница отметила, что общение с Пугачевой оставило приятные эмоции.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Ранее муж Примадонны, комик Максим Галкин, показал романтичное фото артистки с необычного ракурса. Пугачева не видела, что ее снимают, из-за чего кадр получился очень живым и естественным.
Другим снимком Аллы Борисовны поделился украинский журналист Дмитрий Гордон. Он снялся с певицей в Киеве в стильных ретро-луках, достойных обложки модного глянца.
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