Фанатка показала, как Алла Пугачева выглядит без ретуши в реальной жизни

Примадонну случайно "поймали" в одном из ресторанов Кипра.

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Алла Пугачева без ретуши - фанатка показала свежее фото Примадонны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

В конце октября 2023 года Алла Пугачева с семьей перебралась из Израиля на Кипр, где у звезды есть элитная недвижимость. Местные жители часто встречают Примадонну во время отдыха.

Так на восьмое марта с ней в ресторане столкнулась поклонница по имени Александра Сухова, которая собрала подруг на бранч. Пугачева не стала возражать и с удовольствием сфотографировалась с девушками. Снимок появился в блоге Суховой.

В кадре Примадонна позирует в стильном черном луке - в блузе, джинсах и кожаной "косухе". Образ дополнила сумка через плечо, солнцезащитные очки и кепи, которое певица задорно сдвинула на затылок козырьком назад.

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Кроме того Алла Борисовна подарила Александре портрет женщины, набросанный шариковой ручкой, и автограф - настоящий артефакт. В подписи к снимку поклонница отметила, что общение с Пугачевой оставило приятные эмоции.

Алла Пугачева без ретуши - фанатка показала свежее фото Примадонны / instagram.com/goodkarmabitch_

Автограф Аллы Пугачевой / instagram.com/goodkarmabitch_

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Ранее муж Примадонны, комик Максим Галкин, показал романтичное фото артистки с необычного ракурса. Пугачева не видела, что ее снимают, из-за чего кадр получился очень живым и естественным.

Другим снимком Аллы Борисовны поделился украинский журналист Дмитрий Гордон. Он снялся с певицей в Киеве в стильных ретро-луках, достойных обложки модного глянца.

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