Скоро переплюнет бабушку: внук Пугачевой поделился сногсшибательной новостью из США

Никита Пресняков поделился радостной новостью о новом повороте в его карьере музыканта.

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Никита Пресняков рассказал о туре по США / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alenaakrasnova

Внук легендарной российской певицы Аллы Пугачевой, которая публично осудила террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта жить в Израиль, Никита Пресняков порадовал новостями о своем первом туре по США.

На своей странице в соцсетях Никита рассказал, что продолжает свою карьеру музыканта в США, куда он переехал жить после начала нападения России на Украину и часто светиться там в окружение артистов, которые признаны иноагентами в России.

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В США Никита собрал музыкальный коллектив и 8 марта они отыграли сверхуспешный концерт, после чего было принято решение отправится в тур.

"Рад поделиться, что у нас собрался невероятная новый коллектив где мы совместили танцевальную музыку и рок музыку, дали первый пробный концерт в Лос-Анджелесе и не ожидали, что будет на столько битком, что около 100 человек не смогли попасть из-за того, что заведение не было рассчитано на такое количество людей! Мы так зарядились, что теперь начинаем наш первый тур в США! И первая точка будет San Francisco", - написал Никита.

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Отметим, ранее Алла Пугачева преподнесла своему внуку Никите Преснякову квартиру в качестве свадебного подарка. Стоимость жилья, по данным СМИ, составляет 60 миллионов рублей (около 26 миллионов гривен). Квартира располагается в центре Москвы.Кроме того, Примадонна отдала внуку дачу в подмосковном поселке Малые Бережки.

А также Максим Галкин сделал публичное замечание внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову. Причиной тому послужила серия фото в стиле "ожидание-реальность". Музыкант пожаловался, что на его Инстаграм подписаны вовсе не молодые люди, а старшое поколение, фанаты его знаменитой семьи.

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