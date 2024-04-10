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Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам

Элина Чигис
10 апреля 2024, 12:09
Никита Пресняков сходил в гости к солисту группы Little Big, который признан иноагентом в стране-террористке РФ.
Никита Пресняков, Алена Краснова
Никита Пресняков провел время в США с солистом группы Little Big / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alenaakrasnova

Внук легендарной российской певицы Аллы Пугачевой, которая публично осуждает террористическую политику Кремля, Никита Пресняков, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, покинул страну-оккупанта и уехал жить в США.

Жена Никиты Алена Краснова на своей странице в соцсетях довела до истерики россиян, показав, как она с мужем побывала на вечеринке солиста группы Little Big.

Никита Пресняков показал свою позицию
Никита Пресняков показал свою позицию / фото: скрин instagram.com/alenaakrasnova

Пропагандистские росСМИ сразу же написали, что таким образом Никита Пресняков показал россиянам свою позицию на счет войны в Украине, которую начала РФ, ведь провел вечер в компании иноагента РФ. Но как бы там не "подгорало" в оккупантов, кажется, Пресняков с женой живут свою лучшую жизнь в США и не собираются возвращаться на родину.

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Кто такой Никита Пресняков?

Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, ранее у внука российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой – Никиты Преснякова – случилась паническая атака в США. Пресняков решил, что его хотят убить.

А также Максим Галкин сделал публичное замечание внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову. Причиной тому послужила серия фото в стиле "ожидание-реальность", которыми Никита поделился в соцсетях.

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