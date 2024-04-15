УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Отделалась от матери": как Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с юбилеем

Элина Чигис
15 апреля 2024, 16:46
Кристина Орбакайте лаконично поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием, но росСМИ уже нашли подтекст.
Алла Пугачева, Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте поздравила Пугачеву с юбилеем / фото: instagram.com/alla_orfey/, instagram.com/orbakaite_k/

Дочь легендарной российской певицы Аллы Пугачевой, которая не поддерживает террористический режим Кремля, Кристина Орбакайте поздравила маму с днем рождения.

В своих соцсетях Орбакайте опубликовала архивные кадры с мамой и кратко подписала пост.

видео дня

"Алла будет петь... С днем рождения, мама", — написала Кристина.

Пропагандистские росСМИ, конечно же, в своей манере уже успели написать, что дочь "отделалась" от матери в ее юбилей и другую чушь.

Отметим, также Кристина сообщила, что Алла Пугачева запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему 75-летию.

Алла Пугачева открыла канал на YouTube
Алла Пугачева открыла канал на YouTube / фото: скрин instagram.com/orbakaite_k/

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Добавим, Алла Пугачева сегодня отмечает серьезную дату - юбилей 75 лет. В своих соцсетях Примадонна часто высказывается в сторону россиян и поддерживает украинцев, за что пропагандистские росСМИ накрывают артистку волной критики.

А также Максим Галкин и его жена, российская певица Алла Пугачева, обратили внимание на маленькую девочку из Украины, которая поблагодарила пару за поддержку Украины.

Читайте больше о Пугачевой:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева Кристина Орбакайте новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Атака Ирана на Израиль: как конфликт повлияет на ситуацию в Украине

Атака Ирана на Израиль: как конфликт повлияет на ситуацию в Украине

17:41 Мир
"Минус этаж": ВСУ влупили ракетами по командному пункту с российскими офицерами

"Минус этаж": ВСУ влупили ракетами по командному пункту с российскими офицерами

17:24 Украина
"У нас свои интересы": Киев жестко ответил США насчет атак по НПЗ России

"У нас свои интересы": Киев жестко ответил США насчет атак по НПЗ России

17:19 Украина
Все главные новости

Популярное

Это невыносимо : путинист Пригожин признался о зависимости певицы Валерии 11150

"Это невыносимо": путинист Пригожин признался о зависимости певицы Валерии

Почему нельзя заливать полный бак в авто: ответ удивит опытных водителей 6200

Почему нельзя заливать полный бак в авто: ответ удивит опытных водителей

Гороскоп на завтра 16 апреля: Скорпионам - время расслабиться, Ракам - недопонимание 5295

Гороскоп на завтра 16 апреля: Скорпионам - время расслабиться, Ракам - недопонимание

В Украине резко меньше стало пенсионеров: что случилось 5146

В Украине резко меньше стало пенсионеров: что случилось

Последние новости

17:41

Атака Ирана на Израиль: как конфликт повлияет на ситуацию в Украине

17:25

Такое и пить не захочется: из чего на самом деле делают растворимый кофе

17:24

"Минус этаж": ВСУ влупили ракетами по командному пункту с российскими офицерами

17:19

"У нас свои интересы": Киев жестко ответил США насчет атак по НПЗ России

17:17

РФ запустила ракеты по Кропивницкому: раздались мощные взрывы

РФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил ПритулаРФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил Притула
17:04

Что нельзя приносить в дом, чтобы не было несчастья - приметы 16 апреля

17:01

Урожай порадует: как правильно поливать клубнику

16:53

Психованнй Лепс выбил телефон у девушки на концертеВидео

16:49

Зачем французы макают круассан в кофе, хоть делать этого нельзяВидео

Реклама
16:46

"Отделалась от матери": как Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с юбилеем

16:31

Для чего нужны дырки у подошвы кроссовок: мужчина раскрыл гениальное предназначение

16:16

Россиян взорвали дальнобойными ракетами: детали удара по центру армии РФ в "ЛНР"

16:14

Почему айфон быстро разряжается: пять причин, которые легко устранить

15:44

Как отбелить пожелтевшую подошву: копеечные средства, которые спасут обувьВидео

15:42

Ливни с грозами и градом: центральные области Украины окажутся под атакой непогоды

15:36

В Британии оправдались, почему не помогают сбивать "Шахеды" в Украине, как в Израиле

15:16

Бунт против Путина: в СНБО назвали вероятный сценарий и сроки переворота в РФ

14:43

Любимая, с твоим днем: Галкин показал Пугачеву вблизи и поздравил ее с днем рождения

14:42

Шон Пенн признался, что готов ударить Путина при встрече

14:35

Дуда выдал серьезное заявление о войне и заговорил о возможных переговорах с РФ

Реклама
14:08

Муравьи будут держаться подальше от дома: мужчина сказал, как избавиться от насекомых

13:25

Чем очистить дно сковородки и кастрюли - толстый слой нагара отвалится на глазахВидео

13:23

Макрон хочет перемирия в мире и Украине на время Олимпиады: при чем здесь Китай

13:21

Алле Пугачевой - 75: что Примадонна говорит о войне в Украине и россиянах

13:00

В Бердянске "расцвела бавовна": столбы дыма и грохоты взрывов по всему городу

12:42

Клубника будет свежей всю неделю: гениальный способ хранения ягод

12:30

РФ хочет расширить линию фронта: в Генштабе Эстонии раскрыли новую тактику оккупантов

12:30

"РФ везде делает серую зону": эксперт спрогнозировал, к чему готовиться харьковчанам

12:26

Полковник СБУ объяснил, почему Путин в обстрелах Харькова повторяет ошибку Гитлера

11:58

Макс Барских попал в эпицентр массированной атаки на Израиль - что с артистом

11:42

Будет сиять, как из магазина: как почистить серебро в домашних условияхВидео

11:35

Оккупанты ударили ракетой по жилым многоэтажкам в центре Славянска: что известноФотоВидео

11:30

"Давайте в аренду": Кулеба ответил, могут ли польские Patriot прикрывать запад Украины

11:24

Екатерина Бужинская показала редкое фото с 17-летней дочерью, которая с ней не живет

10:58

"Нет резервов для ротации": майор ВСУ отреагировал на закон о мобилизации

10:58

Чемпион-путинист устроил истерику из-за "беспредела" МОК перед Олимпиадой-2024

10:51

Грозы, мокрый снег и заморозки до -4: в Украину идет мощный циклон

10:36

Китайский гороскоп на завтра 16 апреля: Кроликам - риск потерять все, Обезьянам - невероятная удача

10:09

"Убивают Украину": Стивен Кинг жестко разругал республиканцев в США

10:02

Почему нельзя есть горячий хлеб: причина, которую знают единицы

Реклама
09:55

Церковный праздник 16 апреля: что нельзя делать в день трех святых мучениц

09:45

"Это невыносимо": путинист Пригожин признался о зависимости певицы Валерии

09:31

Достанут ЧФ РФ в любой точке Черного моря: в СБУ рассказали, как модернизировали Sea Baby

09:30

Как изменились цены на продукты в Украине: что подорожало, а что - подешевело

08:48

В Украине резко меньше стало пенсионеров: что случилось

08:47

Гороскоп на завтра 16 апреля: Скорпионам - время расслабиться, Ракам - недопонимание

08:14

Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState

08:14

В Раде рассказали, заменит ли электронный кабинет поход в военкомат

07:34

У Байдена рассказали, что нужно для одобрения помощи Украине

06:46

РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая: в ISW оценили амбиции оккупантов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять