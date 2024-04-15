"Отделалась от матери": как Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с юбилеем

Дочь легендарной российской певицы Аллы Пугачевой, которая не поддерживает террористический режим Кремля, Кристина Орбакайте поздравила маму с днем рождения.
В своих соцсетях Орбакайте опубликовала архивные кадры с мамой и кратко подписала пост.
"Алла будет петь... С днем рождения, мама", — написала Кристина.
Пропагандистские росСМИ, конечно же, в своей манере уже успели написать, что дочь "отделалась" от матери в ее юбилей и другую чушь.
Отметим, также Кристина сообщила, что Алла Пугачева запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему 75-летию.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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Добавим, Алла Пугачева сегодня отмечает серьезную дату - юбилей 75 лет. В своих соцсетях Примадонна часто высказывается в сторону россиян и поддерживает украинцев, за что пропагандистские росСМИ накрывают артистку волной критики.
А также Максим Галкин и его жена, российская певица Алла Пугачева, обратили внимание на маленькую девочку из Украины, которая поблагодарила пару за поддержку Украины.
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