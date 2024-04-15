Алле Пугачевой - 75: что Примадонна говорит о войне в Украине и россиянах

Легендарной российской певице Алле Пугачевой сегодня исполнилось 75 лет. Главред собрал самые интересные подробности об артистке.

https://stars.glavred.info/alle-pugachevoy-75-chto-primadonna-govorit-o-voyne-v-ukraine-i-rossiyanah-10557926.html Ссылка скопирована

Алла Пугачева празднует ювилей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российская певица Алла Пугачева, которая публично выступает против кровавого вторжения РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, сегодня отмечает серьезную дату.

В своих соцсетях Примадонна часто высказывается в сторону россиян и поддерживает украинцев, за что пропагандистские росСМИ накрывают артистку волной критики.

Пугачева – день рождения

Алла Пугачева сейчас находится в Израиле и, по слухам, она планировала отпраздновать юбилей с размахом на 160 гостей. Однако накануне Иран совершил массированную атаку на Израиль и воздушное пространство в стране закрыли, поэтому гости не смогут прилететь на празднование к артистке. Также обсуждалось, что Пугачева хотела дать концерт в Израиле в честь своего дня рождения, а затем отправиться в тур по Европе. Но подтверждения данных так и не последовало.

видео дня

Как Пугачева высказалась о россиянах

Алла Пугачева в 2022 году резко высказалась о россиянах и назвала их рабами. Она призналась, что всю жизнь терпеть не могла тех людей, которые сейчас ее хейтят за отъезд из страны-оккупанта России. На своей странице в Instagram она написала:

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами".

Реакция Пугачевой на травлю в России

В сентябре 2022 года Пугачева обратилась в Минюст РФ с просьбой зачислить ее в ряды "иноагентов", где уже находится ее муж Максим Галкин. Чем и доказала, что ее не сломать и не запугать, ведь пропагандисты Кремля даже угрожали отобрать замок артистки в Подмосковье.

"Прошу зачислить меня в ряды "иноагентов" моей любимой страны. Потому что я солидарна со своим мужем – честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за цели, которые делают нашу страну изгоем и тяготят жизнь наших граждан", – заявила певица.

Алла Пугачева попросила зачислить ее в ряды иноагентов РФ / фото: скрин instagram.com/alla_orfey/

Как сейчас выглядит Пугачева

Максим Галкин уже успел поздравить жену с 75-летием и написал ей короткое и милое послание.

"Любимая, с твоим днем", - написал Галкин в своих соцсетях.

Также юморист опубликовал новое фото Пугачевой. На снимке артистка предстала в кепке и с легким макияжем. Отметим, певица выглядит просто отлично: молодо и свежо.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Алла Пугачева решила высказаться о теракте в "Крокусе".

На своей странице в соцсетях Примадонна написала: "Скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях. Аминь!"

А также в стране-оккупанте РФ уже началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом, сообщил Виталий Бородин. Он утверждает, что наделить российскую певицу соответствующим статусом просит Генеральная прокуратура РФ.

Читайте больше о Пугачевой:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред