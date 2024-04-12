Пугачева разрешила своим знакомым усыновить ребенка из ее семьи

Примадонна российской эстрады поддерживает своих родных и близких.

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Алла Пугачева активно участвует в жизни мальчика/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает вторжение России в Украину и уехала с семьей из страны-террориста в Израиль, снова попала в заголовки пропагандистских СМИ.

На этот раз, по данным такого издания МК, Пугачева якобы отказалась от сына своего племянника и передала его под опеку другим людям.

Речь идет о внучатом племяннике Примадонны, который является сыном ее племянника. Мужчина по имени Влад вел не совсем здоровый образ жизни, употреблял запрещенные вещества, а также постоянно имел множество долгов.

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Однако это не помешало ему жениться и родить ребенка. Брак распался, и вот тогда Пугачева забрала ребенка под свою опеку.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

"Вскоре Влад снова сошел с верного пути. На фоне пагубного образа жизни у него отказали ноги. Пугачева вновь приняла участие в судьбе племянника, лечила его, потратив на это много времени, сил и денег. Придя в себя, молодой человек встретил другую женщину, с которой и начал строить новый личные отношения", - отмечают пропагандисты.

Его сын тем временем жил в семье людей, близких Пугачевой, которые позже усыновили его. "Привязанность мальчика стала главным фактором для принятия такого непростого для Пугачевой решения. Артистка ведь понимала, что делает выбор в пользу ребенка, даже если это решение и выглядело в чем то непопулярным в глазах обывателей. А потом, связь с семьей звездной родственницы у ребенка не прерывалась – он постоянно бывал в доме Аллы Борисовны, дружил с ее детьми, его привозили на все совместные детские праздники", - поясняет СМИ.

Сообщается также, что артистка финансово участвует в воспитании мальчика, а также оформила на него квартиру.

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Напомним, ранее Евгений Болдин, бывший избранник Примадонны, заявил, что Пугачева все же вернется жить в террористическую РФ и ей все простят.

Кроме того, недавно с Аллой Пугачевой в ресторане столкнулась поклонница по имени Александра Сухова, которая собрала подруг на бранч. Пугачева не стала возражать и с удовольствием сфотографировалась с девушками.

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