Пугачева и Галкин ответили 3-летней украинке

Артисты не перестают поддерживать Украину и ее жителей.

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Максим Галкин и Алла Пугачева публично ответили украиинке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/alla_orfey

Шоумен Максим Галкин, который публично осуждает и жестко критикует незаконное вторжение РФ в Украину и его жена, российская певица Алла Пугачева, обратили внимание на маленькую девочку из Украины, которая поблагодарила пару за поддержку Украины.

В ролике, который мама маленькой Нади разместила на своей странице в Instagram, она поблагодарила артистов за четкую позицию и передала знаменитостям поздравления в своем фотоблоге.

Это видео опубликовала ее мама на странице, которая собрала уже более 200 тысяч подписчиков.

видео дня

Пугачева и Галкин поддерживают Украину / Скриншот Instagram

"Миллионы, миллионы розовых роз я дарю тебе. Алла Борисовна, спасибо, что вы с нами. И я вас очень-очень люблю, мои украинские подписчики. И Максиму, Гарри и Лизе тоже поздравления и любовь", - подчеркнула Надюша.

Также под публикацией примадонна оставила комментарий: "Душей и сердцем с тобой". Тем временем юморист трогательно написал на украинском языке: "Дай бог тебе счастье, солнышко".

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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Отметим, ранее Пугачева уже реагировала на видео маленькой Нади. Тогда певица, которая не поддержала нападение террористической России на Украину, неожиданно прокомментировала видео маленькой украинки, которая готовит еду.

Ранее также Алла Пугачева потроллила певца-путиниста Стаса Михайлова, который цинично заявил, что все несогласные российские артисты скоро приползут на родину за прощением.

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