"Пусть подавятся": Галкин жестко потролил россиян

Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает незаконное вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить в Израиль из страны-оккупанта, показался на лестнице вблизи дерева с апельсинами. А также назвал, какие еще тропические фрукты в этом году уродились на его приусадебном участке.
На своей странице в Инстаграм Галкин отметил, что вблизи его бывшего имения в Подмосковье тоже уродило в этом году немало овощей и с юмором намекнул, что россияне в привычной для них манере точно изобретут метод, как отобрать их.
"Сбор урожая. У нас созрели цитрусовые. Вот, посмотрите, какие апельсины! У меня изменился репертуар сбора в приусадебном участке. Раньше мы собирали помидоры, огурцы, лук и все остальное. Кстати, все осталось расти... В Подмосковье есть кому это все съесть. А сейчас в репертуаре у нас авокадо, маракуя, лимоны и апельсины", - насмешил артист.
Подписчики Галкина были в восторге от видео и написали множество комментариев:
"Привет из Одессы! Поздравляю всех с 1 апреля! Всем радости, смеха и положительных мыслей!";
"Талантливый человек талантлив во всем. И даже в сборе урожая";
"Пусть путинские пропагандисты подавятся вашим урожаем в Подмосковье. Аминь".
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Отметим, недавно в своих соцсетях Галкин опубликовал новый пост. На фото позируют Гарри и Лиза среди множества воздушных шариков. Внимание привлекают шарики в цветах украинской символики.
А также ранее Максим Галкин отреагировал на обстрел Одессы страной-оккупантом РФ, во время которого вражеский дрон попал в многоэтажку и забрал жизни 12 человек.
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