"Пусть подавятся": Галкин жестко потролил россиян

Максим Галкин поделился завидным урожаем на их с Пугачевой усадьбе в Израиле.

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Максим Галкин остроумно пошутил в сторону россиян / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает незаконное вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить в Израиль из страны-оккупанта, показался на лестнице вблизи дерева с апельсинами. А также назвал, какие еще тропические фрукты в этом году уродились на его приусадебном участке.

На своей странице в Инстаграм Галкин отметил, что вблизи его бывшего имения в Подмосковье тоже уродило в этом году немало овощей и с юмором намекнул, что россияне в привычной для них манере точно изобретут метод, как отобрать их.

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"Сбор урожая. У нас созрели цитрусовые. Вот, посмотрите, какие апельсины! У меня изменился репертуар сбора в приусадебном участке. Раньше мы собирали помидоры, огурцы, лук и все остальное. Кстати, все осталось расти... В Подмосковье есть кому это все съесть. А сейчас в репертуаре у нас авокадо, маракуя, лимоны и апельсины", - насмешил артист.

Подписчики Галкина были в восторге от видео и написали множество комментариев:

"Привет из Одессы! Поздравляю всех с 1 апреля! Всем радости, смеха и положительных мыслей!";

"Талантливый человек талантлив во всем. И даже в сборе урожая";

"Пусть путинские пропагандисты подавятся вашим урожаем в Подмосковье. Аминь".

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Отметим, недавно в своих соцсетях Галкин опубликовал новый пост. На фото позируют Гарри и Лиза среди множества воздушных шариков. Внимание привлекают шарики в цветах украинской символики.

А также ранее Максим Галкин отреагировал на обстрел Одессы страной-оккупантом РФ, во время которого вражеский дрон попал в многоэтажку и забрал жизни 12 человек.

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