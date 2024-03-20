УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Чудесные": Максим Галкин показал фото своих детей с украинской символикой

Элина Чигис
20 марта 2024, 03:00
Максим Галкин показал своих двойняшек на фоне воздушных шариков в цветах украинского флага.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин показал архивное фото детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Известный юморист Максим Галкин, который открыто осуждает страшное террористическое вторжение РФ в Украину и признан иноагентом в стране-оккупанте, поделился архивным снимком своих детей.

На своей странице в Instagram Галкин опубликовал новый пост. На фото позируют Гарри и Лиза среди множества воздушных шариков. Внимание привлекают шарики в цветах украинской символики.

видео дня

"2015-й", – кратко написал Галкин.

На фото дети запечатлены среди множества разноцветных шариков. В центре находятся желтый и голубой шарики – в цветах национального флага Украины.

Подписчики комика остались в восторге от снимка и написали множество комментариев:

"Чудесные дети прекрасных родителей";

"Какие красивые детишки";

"Среди множества разноцветных шариков - два очень радостных!"

Отметим, Гарри и Лиза – дети Галкина и российской певицы Аллы Пугачевой. Дети – двойняшки. 18 сентября 2013 года детей родила суррогатная мать.

Кто такой Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Добавим, недавно Максим Галкин показал атмосферное фото Аллы Пугачевой. В руках у Пугачевой можно заметить сигарету, которую она держит между пальцами с натуральными длинными ногтями.

А также Максим Галкин показал, какой подарок преподнес Гарри и Лизе - огромный конструктор с почти 5 тысячами мельчайших деталей, из которых в итоге должен получиться симпатичный домик. Дети восприняли новую игрушку с энтузиазмом.

Читайте больше о Галкине:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Россияне забрасывают Сумскую область КАБами, села сжигают до руин - Зеленский

Россияне забрасывают Сумскую область КАБами, села сжигают до руин - Зеленский

01:22 Украина
Украину атаковала новая магнитная буря: как долго будет "трусить"

Украину атаковала новая магнитная буря: как долго будет "трусить"

23:53 Синоптик
Боеприпасы, дроны и не только: о чем договорились на "Рамштайн-20"

Боеприпасы, дроны и не только: о чем договорились на "Рамштайн-20"

22:13 Украина
Все главные новости

Популярное

«Ты что, совсем»: дедуля Петросян в недоумение от рождения его дочери 19704

"Ты что, совсем": дедуля Петросян в недоумение от рождения его дочери

Не только ценой: чем отличается хек от минтая - простой ответ 15906

Не только ценой: чем отличается хек от минтая - простой ответ

Без соплей и слез : пропавший Валерий Леонтьев сделал жесткое заявление 12383

"Без соплей и слез": пропавший Валерий Леонтьев сделал жесткое заявление

Главная идея Путина и России уже не Украина 6233

Главная идея Путина и России уже не Украина

Последние новости

05:00

Настоящее спасение: инженеры создали устройство для людей с расстройствами голоса

04:45

Нужно найти кота среди собак за 13 секунд: чрезвычайно сложная загадка

04:15

Россия готовит новое наступление: полковник ВСУ назвал дату и направление удара

03:30

Эксперт разнес мечту Путина насчет "железки" на оккупированных территориях

03:00

"Чудесные": Максим Галкин показал фото своих детей с украинской символикой

Обмен ударами, ДРГ и эвакуация: как Украина и Россия формируют "серую" зонуОбмен ударами, ДРГ и эвакуация: как Украина и Россия формируют "серую" зону
02:32

Замачивать на ночь не нужно: как отмыть стеклянную форму для запекания

02:00

Джамала рассекретила фанатам, в какой стране собралась рожать третьего ребенка

01:53

Сын путиниста Стивена Сигала сыграл свадьбу с россиянкой в стране-оккупанте

01:30

Молодой и перспективный: назван новый вероятный "Джеймс Бонд" - СМИ

Реклама
01:22

Россияне забрасывают Сумскую область КАБами, села сжигают до руин - Зеленский

01:00

Дроны заставляют РФ "гонять" корабли с оружием по маршруту в 9 тысяч километров

19 марта, вторник
23:53

Украину атаковала новая магнитная буря: как долго будет "трусить"

23:28

Как высаживать помидоры, чтобы они выросли большими: узнайте вовремя

22:36

Маркиза-разлучница: "любовница" принца Уильяма заговорила про скандал с Миддлтон

22:35

Украина не сдержит РФ до 2027 года: журналист предвидит появление армии ФранцииВидео

22:13

Боеприпасы, дроны и не только: о чем договорились на "Рамштайн-20"

22:13

"Свое отдайте": Данилов резко ответил Китаю насчет переговоров с агрессором РФ

22:10

В школах России будут изучать песни Газманова и Любэ

21:32

Позор на фронте: русские пытались угнать Leopard 2, но потеряли свою технику

21:22

Без разведки и поддержки: в ВСУ рассказали, что пошло не так с контрнаступлением

Реклама
20:34

Куда Путин после "переизбрания" двинется дальше: под угрозой сразу ряд областейВидео

20:26

В ГУР намекнули на новые удары по НПЗ врага: когда и где ждать "бавовну"

19:54

Влупит -6 и засыплет снегом: в Украине будет бушевать серьезная непогода

19:45

ВСУ смогут сдержать линии фронта: премьер сказал, когда Украина получит боеприпасы

19:31

"Мы не можем исключить": в Британии заговорили об отправке войск в Украину

19:10

Россия в Сумской области устроила классический террор против населениямнение

18:48

Путин попрёт на Киев, Харьков, Одессу и устроит "мясное цунами" – СотникЭксклюзив

18:38

Париж готов перебросить 20 тысяч "штыков": где могут разместить войска в Украине

18:27

"Волонтер": бойфренд Тани Пренткович так и не вернулся в Украину после Мальдив

18:17

Какую воду нужно выпить 20 марта, чтобы быть здоровым весь год: приметы

18:09

Какие цвета привлекают мужчин: стилист назвала лучшую одежду для женщин

18:02

У младшей дочери Брюса Уиллиса диагностировали неизлечимое заболевание

17:28

В России уже бредят французской армией в Украине

17:18

Повстанцы наступают вглубь РФ: в РДК рассказали о продвижении добровольцев

17:17

Не только ценой: чем отличается хек от минтая - простой ответВидео

16:43

Гороскоп на март 2024: три знака зодиака столкнутся с трудностями в конце месяца

16:20

3 причины, по которым кошки топчутся лапами на человеке

16:17

"Взятки не помогут": боевые бригады могут сами начать ловить уклонистов - командир

16:12

Чем проставиться за отпуск: зачем и стоит ли это делать

16:09

Церковный праздник 20 марта: что нельзя делать незамужним девушкам

Реклама
15:52

Живее всех живых: Букингемский дворец показал свежие фото улыбчивого Чарльза IIIФото

15:50

Назад к Меладзе: Брежнева решила вернуться в бывшему - блогер

15:38

"Не стыди меня": Тина Кароль чуть не довела до слез Юлию Санину своим заявлением

15:38

Что помогает избавиться от растяжек: девушка рассказала, как улучшить кожу дома

15:30

Россияне уменьшили интенсивность атак на фронте: в ВСУ назвали главную причину

15:28

Потепление ворвется в Украину: синоптик назвала дату по-настоящему весенней погоды

15:22

"Без соплей и слез": пропавший Валерий Леонтьев сделал жесткое заявление

15:16

После мощных ударов по кораблям в Черном море: в РФ сменили командующего ВМФ

15:00

Ксения Мишина раскрыла подробности романа с загадочным любовником

14:49

Как почистить подошву на кроссовках: всего три продукта сделают ее белоснежной

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять