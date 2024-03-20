"Чудесные": Максим Галкин показал фото своих детей с украинской символикой

Известный юморист Максим Галкин, который открыто осуждает страшное террористическое вторжение РФ в Украину и признан иноагентом в стране-оккупанте, поделился архивным снимком своих детей.
На своей странице в Instagram Галкин опубликовал новый пост. На фото позируют Гарри и Лиза среди множества воздушных шариков. Внимание привлекают шарики в цветах украинской символики.
"2015-й", – кратко написал Галкин.
На фото дети запечатлены среди множества разноцветных шариков. В центре находятся желтый и голубой шарики – в цветах национального флага Украины.
Подписчики комика остались в восторге от снимка и написали множество комментариев:
"Чудесные дети прекрасных родителей";
"Какие красивые детишки";
"Среди множества разноцветных шариков - два очень радостных!"
Отметим, Гарри и Лиза – дети Галкина и российской певицы Аллы Пугачевой. Дети – двойняшки. 18 сентября 2013 года детей родила суррогатная мать.
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Добавим, недавно Максим Галкин показал атмосферное фото Аллы Пугачевой. В руках у Пугачевой можно заметить сигарету, которую она держит между пальцами с натуральными длинными ногтями.
А также Максим Галкин показал, какой подарок преподнес Гарри и Лизе - огромный конструктор с почти 5 тысячами мельчайших деталей, из которых в итоге должен получиться симпатичный домик. Дети восприняли новую игрушку с энтузиазмом.
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