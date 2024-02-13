Максим Галкин показал редкий отдых с 10-летними близнецами от Аллы Пугачевой

Комик поделился одним из вечеров, посвященных исключительно семье.

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Максим Галкин показал, как проводит время с Лизой и Гарри / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин - заботливый папа 10-летних близнецов Лизы и Гарри. В своем блоге в Instagram он нередко делится успехами и забавными моментами из жизни своих детей.

Галкин много времени проводит на гастролях, и редко бывает дома. Но когда это случается, драгоценные дни он посвящает наследникам. То, что это доставляет шоумену огромное удовольствие, видно невооруженным взглядом.

Недавно Галкин показал, какой подарок преподнес Гарри и Лизе - огромный конструктор с почти 5 тысячами мельчайших деталей, из которых в итоге должен получиться симпатичный домик. Дети восприняли новую игрушку с энтузиазмом.

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Впрочем к ним присоединился и комик - не удержался от соблазна вновь вернуться в детство. К тому же у него усидчивости хватило на дольше, чем у Гарри с Лизой - Лиза ушла играть в карты с Аллой Пугачевой, а Гарри наблюдал за стараниями Галкина в перерывах от игры в приставку.

Смотрите видео, как Максим Галкин проводит досуг со своими детьми:

Ранее стало известно, что Галкину в Эмиратах влупили штраф в 1 млн грн за соленые антироссийские шутки. Комик не согласился принять правила организаторов концерта про "артистов вне политики".

Также бывшая невеста Галкина рассказала про отношения с комиком. В его жизни эта женщина появилась гораздо раньше Примадонны и большой славы. Она раскрыла подробности того, каким артист был в юности.

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