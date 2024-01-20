Буряты добились отмены концерта Кристины Орбакайте

Они полагают, что Кристина Орбакайте должна поддержать войну в Украине.

https://stars.glavred.info/buryaty-dobilis-otmeny-koncerta-kristiny-orbakayte-10534778.html Ссылка скопирована

Кристина Орбакайте готова выступать в России / Коллаж Главред, фото Instagram/orbakaite_k

Министерство спорта и молодежной политики Бурятии заявило об отмене концерта дочери Аллы Пугачевой, которая не поддержала нападение России на Украину, певицы Кристины Орбакайте из-за обращений общественников.

Как сообщает пропагандистское издание Ведомости, исполнительница должна была выступить в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ 13 марта.

"Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации. Но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в Физкультурно-спортивном комплексе не состоится", – сообщается на странице министерства во "В контакте".

видео дня

17 января издание "Байкал-Daily" сообщило, что жители Улан-Удэ выступили за отмену концерта Орбакайте из-за того, что она "так и не обозначила свою позицию" по поводу военного нападения на Украину. Горожане считают, что неопределившейся певице в Бурятии не место, отмечало издание.

18 января издание уточнило, что против концерта выступили и представители общественной организации ветеранов "Боевое братство", а также Общественная палата Бурятии.

Издание также сообщает, что в марте 2023 года глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил об отмене концертов Валерия Меладзе, Ани Лорак и Александра Реввы. До этого организатор проекта Rostov Roof Live Армен Геворкян рассказал агентству об отмене концертов рок-групп "Машина времени", "ДДТ" и "Мумий Тролль". Они должны были состояться в Ростове-на-Дону в этом году. Как заявил Логвиненко, жители города не приемлют выступления артистов, которые не поддерживают войну в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.