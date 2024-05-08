Известный украинский продюсер показал истинное лицо Галкина и Пугачевой - детали

Сергей Перман рассказал, что позиция Максима Галкина его не удивила, ведь он всегда был умным человеком.

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Сергей Перман рассказал об общении с Максимом Галкиным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Украинский продюсер Сергей Перман заявил, что единственный человек из российского шоу-бизнеса, с кем он продолжает общение – это российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение России в Украину.

"Единственный человек, с которым я поддерживаю отношения, я говорю о звездах - с Максимом мы поддерживаем какие-то отношения", - сказал Перман в интервью Дмитрию Гордону.

Гордон отметил, что каким удивительным человеком оказался Галкин.

"Почему оказался? Он и был необыкновенный. Вундеркинд, умник, гений. Талантлив, образован. С какими-то принципами, честью. Я уже молчу – люди с таким чувством юмора вообще особенные. И вот он проявился", – рассказал Сергей.

Также Перман заявил, что обговаривал с Галкиным его выезд с семьей из страны-оккупанта РФ в Израиль.

"Люди имели все. Боги! Они просто все оставили, все в топку. Вот все просто. Ради принципов. Когда Максим мне сказал... Он звонил. Говорит: "Как бы я в глаза детям своим смотрел, если бы поступил иначе? Как это возможно?" Понимаешь, какой человек? А он как декабристка. Будучи кем? Мне даже сравнить ни с кем масштаб его личности. Очень им за это спасибо", – сказал продюсер.

Смотрите видео, где Сергей Перман рассказал о Галкине и Пугачевой:

Кто такой Сергей Перман? Сергей Перман - известный продюсер, которого частенько называют "серым кардиналом". По версии украинского журнала "Форбс", несколько раз был признан самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе Украины.

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