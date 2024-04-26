Максим Галкин врезал кремлевским властям - детали

Российский юморист и шоумен Максим Галкин, который категорически против террористического вторжения РФ в Украину и не жалеет красного словца в сторону кремлевских властей, подал кассационную жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов.
Максим получил статус иноагента еще в 20222 году из-за высказываний о стране-оккупанте России, а летом 2023 попытался снять с себя этот статус. Но в июле 2023 года Замоскворецкий суд поддержал сторону Минюста. Теперь жалобу Галкина должен будет рассмотреть Второй кассационный суд общей юрисдикции.
Российский адвокат Сергей Жорин в комментарии для росСМИ заявил, что это законное право юмориста.
"Если размышлять с точки зрения норм права, то каких-либо негативных последствий из-за действий Галкина возникнуть не должно. Но в жизни все может быть совершенно наоборот. Возможно, кто-то из влиятельных чиновников или должностных лиц обидится. Тогда человек может захотеть создать дополнительные сложности Галкину. Этого исключать нельзя", — сказал Жорин.
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями, недавно он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.
А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.
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