"Успокойтесь, помойки": подвыпивший Галкин жестко ответил россиянам

Максим Галкин ответил российским СМИ, которые написали, что он выехал из Израиля и обвинили его в пьянстве.

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Максим Галкин посмеялся из обвинений росСМИ в его сторону / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Известный российский комик Максим Галкин, который публично осуждает страшное вторжение РФ в Украину и уехал из страны-оккупанта, пожелал удачи израильскому ПВО после новости, что Иран запустил ракеты по Израилю.

На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал видео, на котором он сидит со стаканом виски в руке. По словам Галкина, он немного "перепил виски" и пожелал израильским ПВО удачи на иврите. А в подписи написал: "в ожидании".

видео дня

РосСМИ сразу же начали писать, что пьяный Галкин дрожит от страха перед ракетной атакой, а также заявили, что Максим не находится в Израиле.

Через два часа комик опубликовал новое видео, в котором ответил российским "помойкам" и сказал, чтобы они наконец-то успокоились и перестали за ним следить. Также Галкин заявил, что он сейчас находится в Израиле.

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Отметим, Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале". Комик поблагодарил всех, кто работал с ним над этим проектом.

А также Максим Галкин поделился завидным урожаем на их с Пугачевой усадьбе в Израиле. Юморист отметил, что вблизи его бывшего имения в Подмосковье тоже уродило в этом году немало овощей и с юмором намекнул, что россияне в привычной для них манере точно изобретут метод, как отобрать их.

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