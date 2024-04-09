"Врагов победил, россиян обгадил": Максим Галкин удивил смелым поступком

Шоумен и комик Максим Галкин, который публично выступает против террористического вторжения РФ в Украину и признан в стране-оккупанте иноагентом, порадовал поклонников новым видео с моря.
На своей странице в Instagram Галкин опубликовал ролик, на котором проплыл пару кругов в море, а затем помахал в сторону камеры и спросил:
"Это что, видео?"
Также юморист кратко подписал видео.
"Скоро лето. Из собрания сочинений "Свежие мысли". Том пятый "Незатейливое", – написал комик.
В какой стране снято видео неизвестно, но напомним, что Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми сейчас живет в Израиле.
Подписчики звезды написали множество комментариев под постом:
"Кровь сдал, врагов победил, россиян обгадил можно и поплавать, браво!";
"Аллусик что рядом не плавает? Сверканула бы своей фигуркой рядом с таким мужчиной";
"Круто, обожаю ваши видео с этой штучкой! Вы всегда так классно с ней плаваете".
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Отметим, на днях Максим Галкин показал урожай, который вырос у него в саду в Израиле, а также в лучших своих традициях остроумно подколол россиян.
А также Максим Галкин потролил путинистку Лолиту Милявскую после ее "отмены" в стране-оккупанте России из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.
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