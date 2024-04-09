"Врагов победил, россиян обгадил": Максим Галкин удивил смелым поступком

Максим Галкин показал забавное видео, как он искупался в море, но не сообщил, где именно находится.

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Максим Галкин показал купание в море / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Шоумен и комик Максим Галкин, который публично выступает против террористического вторжения РФ в Украину и признан в стране-оккупанте иноагентом, порадовал поклонников новым видео с моря.

На своей странице в Instagram Галкин опубликовал ролик, на котором проплыл пару кругов в море, а затем помахал в сторону камеры и спросил:

"Это что, видео?"

видео дня

Также юморист кратко подписал видео.

"Скоро лето. Из собрания сочинений "Свежие мысли". Том пятый "Незатейливое", – написал комик.

В какой стране снято видео неизвестно, но напомним, что Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми сейчас живет в Израиле.

Подписчики звезды написали множество комментариев под постом:

"Кровь сдал, врагов победил, россиян обгадил можно и поплавать, браво!";

"Аллусик что рядом не плавает? Сверканула бы своей фигуркой рядом с таким мужчиной";

"Круто, обожаю ваши видео с этой штучкой! Вы всегда так классно с ней плаваете".

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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