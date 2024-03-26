После побега из РФ: внук Пугачевой засветился вместе с отцом-путинистом Пресняковым

Российская певица Наталья Подольская, жена Владимира Преснякова, который поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину, поздравила своего свекра с днем рождения.
Сегодня Владимир Пресняков-старший празднует 78-летие. На своей странице в соцсетях Подольская опубликовала несколько снимков и написала:
"Дорогой наш Петрович, наш папа! С днем рождения. Желаю только хороших новостей, богатырского здоровья, красивого футбола и окрыляющей музыки! В нашей семье именно вы отвечаете за самые смешные истории и чувство юмора с серьезным лицом (мой любимый вариант). Живя с вашим сыном почти 20 лет могу сказать, что это передается по наследству. Надеюсь и внукам достанется. Мы вас очень любим, нежный, трепетный и заботливый папа и дедушка! С вашим днем".
Отметим, что на одному из опубликованных снимков был и Никита Пресняков – сын Владимира от брака с Кристиной Орбакайте. Как известно, Никита покинул страну-оккупанта РФ и уехал жить в США. Видимо, фотография была сделана раньше.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
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Напомним, выступая на концерте в Москве Владимир Пресняков объявил, что все собранные в этот день средства пойдут на поддержку российских оккупантов, которые воюют в Украине.
А также Владимир Пресняков признался, что его присутствия в жизни сына Никиты Преснякова было недостаточно. После развода Никита остался жить с мамой, которая тоже регулярно ездила по гастролям.
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