После побега из РФ: внук Пугачевой засветился вместе с отцом-путинистом Пресняковым

Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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Наталья Подольская показала фото с Никитой Пресняковым / коллаж: Главред, фото: t.me/natpodolskaya, instagram.com/npresnyakov/

Российская певица Наталья Подольская, жена Владимира Преснякова, который поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину, поздравила своего свекра с днем рождения.

Сегодня Владимир Пресняков-старший празднует 78-летие. На своей странице в соцсетях Подольская опубликовала несколько снимков и написала:

"Дорогой наш Петрович, наш папа! С днем рождения. Желаю только хороших новостей, богатырского здоровья, красивого футбола и окрыляющей музыки! В нашей семье именно вы отвечаете за самые смешные истории и чувство юмора с серьезным лицом (мой любимый вариант). Живя с вашим сыном почти 20 лет могу сказать, что это передается по наследству. Надеюсь и внукам достанется. Мы вас очень любим, нежный, трепетный и заботливый папа и дедушка! С вашим днем".

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Пресняков-старший празднует день рождения / фото: скрин instagram.com/nataliapodolskaya/

Отметим, что на одному из опубликованных снимков был и Никита Пресняков – сын Владимира от брака с Кристиной Орбакайте. Как известно, Никита покинул страну-оккупанта РФ и уехал жить в США. Видимо, фотография была сделана раньше.

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

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Напомним, выступая на концерте в Москве Владимир Пресняков объявил, что все собранные в этот день средства пойдут на поддержку российских оккупантов, которые воюют в Украине.

А также Владимир Пресняков признался, что его присутствия в жизни сына Никиты Преснякова было недостаточно. После развода Никита остался жить с мамой, которая тоже регулярно ездила по гастролям.

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