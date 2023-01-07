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"Ребятам на передовую": Пресняков отдал свои гонорары на нужды оккупантов

7 января 2023, 16:11
Владимир Пресняков публично поддержал войну России против Украины.
Владимир Пресняков
Пресняков отдал свои гонорары на нужды оккупантов / скриншот YouTube

Российский певец Владимир Пресняков решил поддержать оккупантов, которые бомбят украинские города и убивают украинцев.

Выступая на концерте в Москве, бывший супруг Кристины Орбакайте объявил, что все собранные в этот день средства пойдут на поддержку российских оккупантов, которые воюют в Украине.

"Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой — и это благодаря вам. А теперь давайте попоем и поживем!", - заявил Пресняков.

Напомним, внуков певицы Аллы Пугачевой, которая забрала детей и спешно покинула Россию, грозятся отправить на фронт. С таким заявлением выступил российский депутат Роман Худяков. По его словам, подпадают под мобилизацию Никита Пресняков и Дени Байсаров.

Ранее певец Владимир Пресняков рассказал о своем первом сексуальном опыте. При чем сделал он это в интервью своей нынешней жене. 54-летний певец признался, что первый раз у него был в 14 лет да еще и не по его воле.

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Автор: Сергей Кущ
Владимир Пресняков
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