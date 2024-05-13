Без макияжа и укладки: Аллу Пугачеву подловили в компании миллиардера на Кипре

Алла Пугачева встретилась с бизнесменом Олегом Тиньковым на Кипре.

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Алла Пугачева засветилась в ресторане на Кипре / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, пообедала с российским бизнесменом Олегом Тиньковым, который признан иноагентом стране-оккупанте.

Пропагандистские росСМИ опубиликовали снимок, как Пугачева отдыхает в компании друзей, среди которых был и миллиардер Тиньков.

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Алла Пугачева находилась на обеде в расслабленном "луке", без макияжа и укладки, а также, как сообщили очевидцы, артистка долго и оживленно разговаривала с бизнесменом. Кстати, мужа певицы Максима Галкина на обеде не увидели.

Алла Пугачева на встрече с Олегом Тиньковым / фото: скрин t.me/producerbg

Кто такой Олег Тиньков? Олег Тиньков — российский бизнесмен, основатель "Тинькофф банка". По данным на февраль 2022 года, банк занимал 12-е место по объёму активов и 12-е — по собственному капиталу среди российских банков

По данным издания Forbes, в списке богатейших бизнесменов России в 2021 году Тиньков занимал 32-е место с состоянием 4,7 миллиарда долларов, в списке наиболее состоятельных людей мира — 608-е место.

16 февраля 2024 года Минюст РФ внёс Олега Тинькова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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Отметим, недавно Главред писал, что Алла Пугачева вместе с семьей уехала из Израиля, полагается, что артистка готовилась к празднованию своего юбилея на Кипре.

А также предательница Лолита рассказала, что после скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее.

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