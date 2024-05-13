Без макияжа и укладки: Аллу Пугачеву подловили в компании миллиардера на Кипре

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, пообедала с российским бизнесменом Олегом Тиньковым, который признан иноагентом стране-оккупанте.
Пропагандистские росСМИ опубиликовали снимок, как Пугачева отдыхает в компании друзей, среди которых был и миллиардер Тиньков.
Алла Пугачева находилась на обеде в расслабленном "луке", без макияжа и укладки, а также, как сообщили очевидцы, артистка долго и оживленно разговаривала с бизнесменом. Кстати, мужа певицы Максима Галкина на обеде не увидели.
Кто такой Олег Тиньков?
Олег Тиньков — российский бизнесмен, основатель "Тинькофф банка". По данным на февраль 2022 года, банк занимал 12-е место по объёму активов и 12-е — по собственному капиталу среди российских банков
По данным издания Forbes, в списке богатейших бизнесменов России в 2021 году Тиньков занимал 32-е место с состоянием 4,7 миллиарда долларов, в списке наиболее состоятельных людей мира — 608-е место.
16 февраля 2024 года Минюст РФ внёс Олега Тинькова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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Отметим, недавно Главред писал, что Алла Пугачева вместе с семьей уехала из Израиля, полагается, что артистка готовилась к празднованию своего юбилея на Кипре.
А также предательница Лолита рассказала, что после скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее.
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