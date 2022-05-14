"Надеюсь, ты отомстишь и вернешь украденное путинским режимом": Тиньков обратился к сыну

Олег Тиньков, фото Instagram

Российский миллиардер, который борется с раком крови Олег Тиньков, показал вручение диплома своему сыну Павлу.

Об этом миллиардер написал на своей странице в Instagram.

Читайте такжеРасследователи слили в сеть фото, как Лавров с любовницей и Дерипаска с эскортницей ездили в Японию

Он выложил видео, где его сын получает диплом американского ВУЗа. "Паша Тиньков, я надеюсь, что ты отомстишь и вернешь назад все семейное богатство назад, украденное путинским режимом. Наслаждайся своим бизнес-авеню", - написал он.

Отметим, что Олег Тиньков на сегодняшний день не поддерживает решения путина воевать против Украины. Однако, когда россия аннексировала Крым в 2014 году, Тиньков иронизировал по поводу украинской позиции и активно шутил на эту тему у себя в Twitter.

Недавно Тиньков выложил грустный пост, где рассказывает, как ему "вопреки режиму" удалось построить "честный и американский тип бизнеса" в коррупционной и архаичной россии. "У меня не осталось ничего в россии. Моя страна окончательно превратилась в архаику, патернатизм и холуйство", - написал он.

Он также сетовал в своем посте, что ему, больному лейкемией человеку, угрожают "за честное мнение".

Напомним, российские олигархи Олег Тиньков, Олег Дерипаска и Михаил Фридман не поддерживают решения Владимира Путина воевать с Украиной.

"Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну", - заявил Тиньков.