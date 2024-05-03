Алла Пугачева "спасла" путинистку Настю Ивлееву после "голой" вечеринки

Путинистка Настя Ивлеева рассказала, как песня Аллы Пугачевой спасла ее от отчаяния после бойкота из-за "голой" вечеринки, которую она ранее устроила.

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Настя Ивлеева рассказала, как справилась с гонением в РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/ivleeva360, instagram.com/alla_orfey/

Скандальная российская ведущая и блогерша Настя Ивлеева, которая поддерживает российских оккупантов, впервые после публичного "приговора" из-за своей "голой" вечеринки дала интервью. До этого она только несколько раз публиковала посты в своих соцсетях в стиле российской пропаганды с поддержкой и восхищением кровавым вторжением РФ в Украину.

В интервью российскому ресторатору Андрею Третьякову Ивлеева, конечно же, много оправдывалась, а также рассказала, как хит легендарной Аллы Пугачевой помог ей справится с бойкотом.

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"Крикну, а в ответ — тишина, снова я останусь одна. Сильная женщина плачет у окна", - пропела путинистка и заявила, что эту песню она напевала в течение четырех месяцев.

Кто такая Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева - российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи "Орёл и решка", пишет Википедия. В декабре 2023 года Настя организовала "голую" вечеринку, после которой её обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей.

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Напомним, раньше сообщалось, что блогерше Насте Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере. Но точную сумму задолженности не озвучили.

А также среди гостей "почти голой" вечеринки Насти Ивлеевой засветилась и гимнастка Алина Кабаева, которой приписывают роман с диктатором Путиным. Спортсменка, которая изображает из себя святошу, на развлекательное мероприятие явилась в черном платье-пеньюаре с глубоким декольте.

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