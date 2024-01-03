Любовница Путина Кабаева была на "голой" вечеринке Ивлеевой: как ее накажут

Алина Кабаева в развратном наряде, наравне с остальными участниками скандальной тусовки, отрывалась от души.

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Алина Кабаева посещала вечеринку Ивлеевой в Мутаборе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alinakabaeva.officiaal

20 декабря в столице страны на болотах прошла вечеринка для знаменитостей. Ее организовала ведущая и блогерша Анастасия Ивлеева. Темой вечеринки было "Almost naked" - "почти обнаженный". Недалекие российские звезды пришли на мероприятия в откровенных костюмах, а снимки, которые появились после вечеринки в Сети, вызвали общественное возмущение - в стране, которая затеяла кровавую войну и с азартом убивает мирных украинских жителей, все еще прикрываются религией и призрачными представлениями о моральности.

Артистов, которые приняли участие в этой тусовке стали "отменять" в стране агрессоре - Ивлееву оштрафовали на кругленькую сумму, Киркорова и Лолиту "вырезают" со всех проектов, где они были задействованы, рекламодатели отказываются от сотрудничества и пр.

Примечательно, но среди гостей "почти голой" вечеринки засветилась и гимнастка Алина Кабаева, которой приписывают роман с диктатором путиным. Спортсменка, которая изображает из себя святошу и взахлеб по телевидению рассказывает одурманенным россиянам про скрепы и правильное воспитание, на развлекательное мероприятие явилась в черном платье-пеньюаре с глубоким декольте, пила шампанское и счастливо фотографировалась со звездами.

видео дня

Общественность, заметив любимицу своего кукловода на столь нечестивом мероприятии, стала робко предлагать лишить Кабаеву спортивных званий. На что простому народу напомнили, что для избранных в стране-оккупанте закон не писан.

Например, министр спорта рф Олег Матыцин заявил на вопрос про Алину следующее: "Если иногда случаются нюансы, не стоит торопиться и решать все сгоряча: образуется, успокоится, глядишь - и все наладилось. Как потом, скажем, звание возвращать? Оставьте известных спортсменов в покое!"

Алина Кабаева, Ксения Собчак и Анастасия Ивлеева на "голой" вечеринке / t.me/bozhejakekonchene

Представитель кремля Песков и вовсе трусливо открестился о того, чтобы хоть как-то комментировать появление Кабаевой на голой вечеринке. "Что касается вот этой вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает. Алина Маратовна и Минспорт справятся и без нас", - сказал он.

Официальные представители Алины Кабаевой и сама гимнастка пока не комментируют эту ситуацию. Но едва ли в Сети скоро появится видео, на котором она, по примеру Киркорова, неискренне извиняется за свои проделки.

Ранее стало известно, что в семье у предателей Марченко и Медведчука родился еще один ребенок. В Сети появились первый снимки с новорожденным.

Также певица и телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, которая живет в рф и молчит про войну в Украине, показала лицо младшего сына. Внешность мальчика стали бурно обсуждать в социальных сетях.

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