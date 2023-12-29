Копия Топалов: Тодоренко показала, как выглядит ее младший сын

Певица и телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, которая в кровавой и захватнической войне России против Украины, выбрала террористическую РФ, показала своего младшего сына, которого она родила от россиянина и певца Влада Топалова.
Бывшая одесситка цинично назвала младшего сына Мир. При этом она упорно продолжает игнорировать войну в Украине и уничтожение ее родной Одессы.
Ее подписчики в социальной сети Instagram написали, что младший сын звезды похож на ее мужа, у которого совсем недавно были серьезные проблемы с алкогольной и наркологической зависимостью.
"Маленький Влад, копия своего папы", - пишут фоловеры.
Более того, в российском шоу бизнесе активно ходят слухи о том, что брак Тодоренко и Топалова трещит по швам.
Напомним, ранее, в день, когда террористическая Россия жестоко обстреляла родной город телеведущей украинского происхождения Регины Тодоренко - Одессу, сама телеведущая выкатила видео своего веселого и замечательного отдыха в Турции на своей странице в Instagram.
Ранее также муж путинистки и предательницы Украины Регины Тодоренко поделился секретами их личной жизни. Так, пропагандистские телеграмм-каналы с удовольствием шерят видео, где Топалов рассказывает о том, собирается ли он разводиться с Тодоренко и раскрывает очень личные вещи.
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