В семье у предателей Марченко и Медведчука родился еще один ребенок

Невестка скандальной Оксаны Марченко, которая предала Украину вместе со своим мужем Виктором Медведчуком и позорилась на весь мир своими обращениями к мировым лидерам, стала мамой во второй раз.
Жена сына Марченко Катерина поделилась кадрами с фотосессии, где держит на руках новорожденного ребенка.
По информации Таблоида, она одета в разноцветное платье с кружевом. Возле нее также можно увидеть старшего ребенка пары. Отметим, что беглое семейство, благодаря которым, в частности, в Украине идет война, проживает в террористической Москве.
Как известно, невестка Марченко уже воспитывает сына Виктора, которого она родила в 2021 году от Богдана Марченко. Ребенка назвали в честь беглого Медведчука.
Напомним, ранее в сети появилась информация о том, чем занимается невестка предателя Украины и беглеца - Виктора Медведчука и его опозорившейся на весь мир жены - Оксаны Марченко.
Ранее в сети также появилась информация о том, что невестка Марченко беременна вторым ребенком. Тогда она поделилась кадрами с фотосессии, где был хорошо виден ее беременный живот.
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