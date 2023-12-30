В семье у предателей Марченко и Медведчука родился еще один ребенок

Соответствующим фото на своей странице поделилась невестка предателей Катерина.

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Невестка Медведчука и Марченко родила второго ребенка / Коллаж Главред, фото СБУ, скриншот Facebook

Невестка скандальной Оксаны Марченко, которая предала Украину вместе со своим мужем Виктором Медведчуком и позорилась на весь мир своими обращениями к мировым лидерам, стала мамой во второй раз.

Жена сына Марченко Катерина поделилась кадрами с фотосессии, где держит на руках новорожденного ребенка.

По информации Таблоида, она одета в разноцветное платье с кружевом. Возле нее также можно увидеть старшего ребенка пары. Отметим, что беглое семейство, благодаря которым, в частности, в Украине идет война, проживает в террористической Москве.

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Невестка Оксаны Марченко родила второго ребенка / Фото Таблоид

Как известно, невестка Марченко уже воспитывает сына Виктора, которого она родила в 2021 году от Богдана Марченко. Ребенка назвали в честь беглого Медведчука.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, чем занимается невестка предателя Украины и беглеца - Виктора Медведчука и его опозорившейся на весь мир жены - Оксаны Марченко.

Ранее в сети также появилась информация о том, что невестка Марченко беременна вторым ребенком. Тогда она поделилась кадрами с фотосессии, где был хорошо виден ее беременный живот.

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