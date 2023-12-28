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Ивлееву могут посадить на пять лет

Алена Кюпели
28 декабря 2023, 12:41
Блогерше Ивлеевой еще долго придется разгребать последствия своей вечеринки.
Ивлеева нарвалась на цунами хейта
Ивлеева нарвалась на цунами хейта / Коллаж Главред, фото Instagram/agent_girl

Любительнице "голых" вечеринок, 32-летней блогерше Насте Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере.

По информации пропагандистского издания Стархит, точная сумма задолженности 32-летней звезды соцсети пока не озвучивается.

"ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надежных руках", — сообщила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

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Сообщается также, что соответствующие службы обратили на налоги Ивлеевой еще весной, но якобы та обязалась все это погасить. Между тем, теперь российские власти серьезно взялись за нее и уйти от ответственности у нее не получится.

Отметим, что весь сыр-бор начался из-за "голой" вечеринки. Ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

Также стало известно о том, что эстрадный российский певец Киркоров, который буквально на днях выклянчивал прощение за участие в "голой" вечеринке блогерши Ивлеевой, будет вырезан из новогоднего кино. Информацию пропагандистам подтвердила еще одна путинистка Тина Канделаки.

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Настя Ивлеева новости шоу бизнеса
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