Организатор "голой вечеринки" Ивлеева призналась, что ездила на Донбасс

Ивлеева всеми силами пытается заслужить прощение российского диктатора Путина.

https://stars.glavred.info/organizator-goloy-vecherinki-ivleeva-priznalas-chto-ezdila-na-donbass-10562318.html Ссылка скопирована

Ивлеева нарвалась на цунами хейта / Коллаж Главред, фото Instagram/agent_girl

Анастасия Ивлеева, "звезда" популярной в террористической России "голой вечеринки", которой якобы заинтресовался сам головорез Путин, нарушила молчание и призналась в том, что ездила на оккупированные территории Украины.

По информации пропагандистского издания Стархит, Ивлеева, которую жестко наказали за вечеринку, решила прервать молчание и ответить на все актуальные вопросы. Блондинка стала гостьей шоу YouTube-канала "Лука Ебков".

В коротком анонсе можно услышать цитаты Ивлеевой из интервью. "В офисе проводятся обыски, растаскивают буквально, разворовывают", — жалуется некогда популярная блогерша.

видео дня

Кто такая Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева - российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи "Орёл и решка", пишет Википедия. В декабре 2023 года Настя организовала "голую" вечеринку, после которой её обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей.

В тизере также есть намеки на посещение оккупированных россиянами украинских территорий. "Я была на Донбассе Донбасс — это не прачечная", — пытается заработать хоть немного плюсиков у террориста Путина Ивлееваа.

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Напомним, ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

Также стало известно о том, что эстрадный российский певец Киркоров, который буквально выклянчивал прощение за участие в "голой" вечеринке блогерши Ивлеевой, был вырезан из новогоднего кино. Информацию пропагандистам подтвердила еще одна путинистка Тина Канделаки.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред