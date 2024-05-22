В окружении знаменитых одесситов: Максим Галкин встретился с любимыми украинцами

Максим Галкин встретился с известными украинскими артистами из Одессы.

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Максим Галкин побывал на концерте известных одесситов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский комик Максим Галкин, который не только осудил террористическое вторжение РФ в Украину, но и уехал из страны-оккупанта жить в Израиль, показался на концерте одесских артистов Яна Левинзона и Олега Филимонова.

На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал снимок со спектакля Левинзона и Филимонова, а также написал о своем восторге. На фото Галкин позирует вместе с артистами в обнимку.

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"Сегодня был счастлив в Петах-Тикве посмотреть спектакль "Сделаны в Одессе" моих кумиров Яна Левинзона и Олега Филимонова. Спасибо за чудесный вечер, фирменный юмор, неповторимую интонацию и щемящую грусть!" – написал он.

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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