В окружении знаменитых одесситов: Максим Галкин встретился с любимыми украинцами

Российский комик Максим Галкин, который не только осудил террористическое вторжение РФ в Украину, но и уехал из страны-оккупанта жить в Израиль, показался на концерте одесских артистов Яна Левинзона и Олега Филимонова.
На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал снимок со спектакля Левинзона и Филимонова, а также написал о своем восторге. На фото Галкин позирует вместе с артистами в обнимку.
"Сегодня был счастлив в Петах-Тикве посмотреть спектакль "Сделаны в Одессе" моих кумиров Яна Левинзона и Олега Филимонова. Спасибо за чудесный вечер, фирменный юмор, неповторимую интонацию и щемящую грусть!" – написал он.
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Ранее Ксения Собчак сделала громкое заявление про детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Журналистка непрозрачно намекнула, что биологической матерью близнецов стала не Примадонна, а другая женщина, и привела доказательства.
Также стало известно, что Максиму Галкину в Эмиратах влупили штраф в 1 млн грн за соленые антироссийские шутки, которые были расценены, как противозаконное действие.
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