У кого Пугачева отбила Галкина в начале нулевых - названо имя известной ведущей

Комик и шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева вместе с 2001 года, в официальном браке они состоят с 2011. Их имена неразрывно связаны, и сегодня сложно представить, что у юмориста была личная жизнь и до Примадонны.
Об этом эпизоде биографии Галкина известно крайне мало. Так в росСМИ недавно появилась информация о том, что на момент его знакомства с Пугачевой у него были романтические отношения с другой медийной персоной.
Галкину приписывают роман с Анастасией Чернобровиной - телеведущей, известной в стране-оккупанте по утренним шоу и передаче "Своя игра". Очевидцы утверждают, что комик был действительно влюблен и красиво ухаживал за Чернобровиной - с цветами, ювелирными украшениями и ресторанами.
Более того: Галкин даже планировал сделать Анастасии предложение. Но этому помешала Алла Пугачева, которая отбила шоумена у менее удачливой соперницы, и ради него даже бросила Филиппа Киркорова.
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Максим Галкин - последние новости:
Ранее Ксения Собчак сделала громкое заявление про детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Журналистка непрозрачно намекнула, что биологической матерью близнецов стала не Примадонна, а другая женщина, и привела доказательства.
Также стало известно, что Максиму Галкину в Эмиратах влупили штраф в 1 млн грн за соленые антироссийские шутки, которые были расценены, как противозаконное действие.
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