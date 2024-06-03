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Пропагандисты ликуют: Галкину и Пугачевой запретили вьезд в популярную среди россиян страну

Элина Чигис
3 июня 2024, 11:34
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Максим Галкин и Алла Пугачева пока не смогут отдыхать на Мальдивах из-за решения властей.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Галкин и Пугачева не будут отдыхать на Мальдивах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Российской певице Алле Пугачевой и российскому комику Максиму Галкину, которые публично осудили террористическое вторжение РФ в Украину и уехали жить в Израиль, запрещен вьезд на Мальдивы.

На сайте президента Мальдивской Республики появилось распоряжение, что гражданам Израиля нельзя перебывать на Мальдивах, поскольку уже несколько месяцев жители Мальдив проводят акции протеста против израильтян. А, напомним, Галкин и Пугачева имеют гражданство Израиля.

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"Теперь звездная пара не сможет наслаждаться красотами Мальдив", - написали росСМИ.

Что интересно, почему-то пропагандистские СМИ страны-оккупанта отмечают запрет именно для Пугачевой и Галкина, которого признали иноагентом в РФ.

Отметим, власти Израиля отреагировали на решение президента Мальдивской Республики. Более того, израильтян призвали покинуть остров как можно скорее, поскольку МИД Израиля не сможет предоставить им помощь.

Кто такой Максим Галкин?

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, недавно Максим Галкин анонсировал концерты в Вене и Амстердаме, а россияне уже успели написать свое мнение. Жители страны-оккупанта в своих лучших традициях сразу же написали сотни гневных комментариев. Что интересно, россияне не устают писать Галкину, что он никому не интересен, но далее продолжают следить за его жизнью.

А также путинист Юрий Назаров набросился на Галкина и Пугачеву с обвинениями из-за их позиции на счет войны. Назаров заявил, что финансовое положение супругов очень печальное и теперь Галкину нужно больше работать.

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