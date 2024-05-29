В РФ "нанесли удар" по Максиму Галкину - что случилось

Российский комик Максим Галкин, который не боится публично осуждать террористическое вторжение России в Украину и уехал из страны-оккупанта жить в Израиль, осенью 2022 года был включен в список иноагентов РФ.
Как сообщают росСМИ, Галкин не согласен с таким решением Минюста РФ и оспаривает его в суде. Сегодня прошло очередное заседание – уже третье, но артист так и остался в списке иноагентов.
"Постановлением Второго кассационного суда общей юрисдикции Максиму Галкину было отказано в исключении его из реестра иностранных агентов", — сказал судья.
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Отметим, недавно Максим Галкин показал урожай, который вырос у него в саду в Израиле, а также в лучших своих традициях остроумно подколол россиян.
А также Максим Галкин потролил путинистку Лолиту Милявскую после ее "отмены" в стране-оккупанте России из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.
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