Россияне рвут на себе волосы: Максим Галкин сообщил радостную новость

Максим Галкин анонсировал концерты в Вене и Амстердаме, а россияне уже успели написать свое мнение.

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Максим Галкин готовится к новым выступлениям/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает кровавое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить в Израиль, продолжает успешно гастролировать по всему миру.

На своей странице в соцсетях Галкин порадовал поклонников и сделал анонс своих новых концертов в октябре.

На видео, которое опубликовал Максим, артист позирует в яркой рубашке с цветочным принтом, а на фоне громко поют птицы.

видео дня

"С новым концертом в Вене 6 октября и в Амстердаме 8 октября! Приходит", - написал Галкин под видео.

Но жители страны-оккупанта в своих лучших традициях сразу же написали сотни гневных комментариев. Что интересно, россияне не устают писать Галкину, что он никому не интересен, но далее продолжают следить за его жизнью.

"Как он выгорел весь, произносился, поистаскался. Жизнь похоже не очень радует";

"Мне кажется или нет? У нас на экранах видела симпотного мужчину, сейчас как-то... ну никакого... Какой-то чудик. Что с ним стало то?";

"Очень постаревший Макс", - написали россияне.

Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, недавно Максим Галкин показал урожай, который вырос у него в саду в Израиле, а также в лучших своих традициях остроумно подколол россиян.

А также Максим Галкин потролил путинистку Лолиту Милявскую после ее "отмены" в стране-оккупанте России из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.

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