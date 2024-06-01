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Шикарная Пугачева показала романтическую прогулку с Галкиным на яхте

Алена Кюпели
1 июня 2024, 21:18
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Алла Пугачева и Максим Галкин продолжают бесить "хороших русских" своей спокойной жизнью.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачев наслаждаются друг другом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая выступила против кровавого вторжения РФ в Украину и уехала из страны-террориста жить в Израиль, показала романтическое фото со своим мужем Максимом Галкиным.

Пугачева запостила фото на своей странице в Instagram. Пара выглядит необыкновенно счастливой и гармоничной. Они стоят в окружении яхт, обнимаются и выглядят настоящими половинками.

Конечно, не обошлось и без язвительных комментаторов из террористической России, которые достаточно посредственны в своем остроумии и традиционно называют пару "внуком и бабушкой".

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С другой стороны, есть фоловеры пары, которые желают ей всего самого лучшего и призывают не возвращаться в страну на болотах - Россию.

Алла Пугачева и Максим Галкин кайфуют от жизни не в России
Алла Пугачева и Максим Галкин кайфуют от жизни не в России / Скриншот alla_orfey

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по темеё

Отметим, недавно Главред писал, что Алла Пугачева вместе с семьей уехала из Израиля, полагается, что артистка готовилась к празднованию своего юбилея на Кипре.

А также предательница Лолита рассказала, что после скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее.

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