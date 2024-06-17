"Бывшая жена Позитива – любовница Потапа": что происходит в браке Насти Каменских и рэпера

Настя Каменских оборвала дружбу с лучшей подругой из-за ее романа с Потапом.

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Известные ведущие обсудили роман Потапа с подругой Насти Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Уже долгое время ходят слухи, что скандальный украинский рэпер Потап закрутил роман с лучшей подругой певицы Насти Каменских – Анной Андрийчук.

В новом выпуске шоу "#нистыданисовести" ведущий Евгений Фешак решил обсудить личную жизнь Каменских и Потапа с Милой Еремеевой и Артуром Адамовым.

Впервые информация о романе Потапа и Андрийчук появилась у Богдана Беспалова, после чего новость разошлась по многим украинским СМИ.

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"Это какие-то мои сны при температуре 40 °С. Бывшая жена Позитива – любовница Потапа. Как так? Это официально?", - удивился Адамов.

На что Евгений Фешак отметил, что, по слухам, романтические отношения между Потапом и Андрийчук возникли, когда он якобы подвозил ее в гостиницу после концерта.

"Ну такие совпадения – не совпадения. Говорят, что Аня и Настя, вот после этого "подвоза", перестали общаться", – ответил Адамов и напомнил, что они были лучшими подругами.

Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры могла похвастаться пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка написала, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый его аспект.

А также недавно Настя Каменских обратилась к Потапу по поводу годовщины их свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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