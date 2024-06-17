"Бывшая жена Позитива – любовница Потапа": что происходит в браке Насти Каменских и рэпера

Уже долгое время ходят слухи, что скандальный украинский рэпер Потап закрутил роман с лучшей подругой певицы Насти Каменских – Анной Андрийчук.
В новом выпуске шоу "#нистыданисовести" ведущий Евгений Фешак решил обсудить личную жизнь Каменских и Потапа с Милой Еремеевой и Артуром Адамовым.
Впервые информация о романе Потапа и Андрийчук появилась у Богдана Беспалова, после чего новость разошлась по многим украинским СМИ.
"Это какие-то мои сны при температуре 40 °С. Бывшая жена Позитива – любовница Потапа. Как так? Это официально?", - удивился Адамов.
На что Евгений Фешак отметил, что, по слухам, романтические отношения между Потапом и Андрийчук возникли, когда он якобы подвозил ее в гостиницу после концерта.
"Ну такие совпадения – не совпадения. Говорят, что Аня и Настя, вот после этого "подвоза", перестали общаться", – ответил Адамов и напомнил, что они были лучшими подругами.
Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры могла похвастаться пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка написала, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый его аспект.
А также недавно Настя Каменских обратилась к Потапу по поводу годовщины их свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.
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