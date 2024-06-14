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"Он же умер": поклонники разнесли Потапа за его новое видео

Элина Чигис
14 июня 2024, 13:45
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Потап засветился на концерте Rammstein, но подписчики не разделили с ним радость от такого события.
Потап
Потап снова разозлил поклонников / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap/

Украинский рэпер и продюсер Потап поделился с поклонниками новостью, что ему удалось побывать на концерте легендарной немецкой рок-группы Rammstein.

На своей странице в Instagram артист опубликовал видео из концерта.

"Друзья остаются друзьями. Rammstein – просто огонь", – написал Потап.

видео дня

Артист показал стадион, на котором проходил концерт, а также, как шел к трибунам. Локацию артист не указал, но, возможно концерт был в Барселоне 11 июня.

Подписчики рэпера написали множество негативных комментариев под видео:

"Уже и лицо не показывает, чтобы над ним не смеялись. Позор твой никто не забудет, и не спрашивай. Интернет все помнит!";

"Чучело";

"Он же умер!!! При чем два года подряд это делал. Что-то пошло не так";

"Вот такой походкой и иди в ТЦК".

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап - последние новости по теме

Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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