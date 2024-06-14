"Он же умер": поклонники разнесли Потапа за его новое видео

Потап засветился на концерте Rammstein, но подписчики не разделили с ним радость от такого события.

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Потап снова разозлил поклонников / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap/

Украинский рэпер и продюсер Потап поделился с поклонниками новостью, что ему удалось побывать на концерте легендарной немецкой рок-группы Rammstein.

На своей странице в Instagram артист опубликовал видео из концерта.

"Друзья остаются друзьями. Rammstein – просто огонь", – написал Потап.

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Артист показал стадион, на котором проходил концерт, а также, как шел к трибунам. Локацию артист не указал, но, возможно концерт был в Барселоне 11 июня.

Подписчики рэпера написали множество негативных комментариев под видео:

"Уже и лицо не показывает, чтобы над ним не смеялись. Позор твой никто не забудет, и не спрашивай. Интернет все помнит!";

"Чучело";

"Он же умер!!! При чем два года подряд это делал. Что-то пошло не так";

"Вот такой походкой и иди в ТЦК".

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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