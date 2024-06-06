Потап вернулся в Украину в провокационном наряде

"Сеньор Потапенко", как себя называет сам артист, поделился домашним фото.

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Потап новости - Потап приехал в Украину через полгода отсутствия / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

В начале 2024 года украинский музыкальный продюсер и певец Потап покинул Украину, и с тех пор не возвращался. До этого в Киев он приезжал лишь на несколько дней на новогодние праздники.

Все остальное время Алексей Потапенко находится за границей, где занимается бизнесом. По этой причине многие украинцы утратили доверие к некогда авторитетному музыканту.

Однако это, похоже, ничуть смущает самого Потапа. В своем блоге в Instagram он продолжает оповещать подписчиков о своих успехах и путешествиях.

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Так недавно продюсер опубликовал фотографию на фоне дома в футболке с собственным изображением. "Угадайте, кто вернулся! Сеньор Потапенко", - подписал снимок Потап и таким образом намекнул, что приехал в Украину. Насколько долгим его визит будет на этот раз, артист не уточнил.

Потап новости - Потап приехал в Украину через полгода отсутствия / instagram.com/realpotap

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап - последние новости:

Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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