"Другая случилась прошивка": Кравец призналась, жалеет ли про уход из Квартала

Они были коллегами и семьей для Елены Кравец, но она все же решилась на разрыв.

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Елена Кравец новости - Елена Кравец высказалась про уход из Квартала / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Во время полномасштабной войны в Украине актриса и комик Елена Кравец приняла для себя судьбоносное решение - она покинула Студию "Квартал-95", неотъемлемой частью которой была 25 лет. Для поклонников юмористического проекта в целом и артистки в частности это решение Кравец стало громом среди ясного неба.

Впрочем, для самого коллектива это не было сюрпризом, ведь Елена "созревала" для этого долгое время, и даже брала творческую паузу прежде чем покинуть "Квартал". В этом артистка призналась в интервью для проекта "Розмова".

При этом Кравец до сих пор не может с уверенностью сказать, был ее уход правильным или неправильным решение. Куда более важным для нее было расстаться с коллегами, которые стали для нее семьей, максимально честно.

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"Я внутренне перестала быть о развлечениях. Другая случилась прошивка. Это было очень трудное решение. Немного надменная история, я признаюсь. Типа я подвожу людей, обижаю. Но если я остаюсь, то я подвожу себя. Мне тогда нужно было выбрать себя. Потому что были определенные обстоятельства. Мы можем нормально с ребятами разговаривать благодаря тому, что они меня знают. И знают давно. Я могла сказать, что мне нужно взять паузу. Когда я поняла, что пауза затянулась, я сказала, что ухожу. Случился другой проект. Я не мыслила категориями, правильное или не правильное решение. Тогда оно было единственно возможным. Война, по-моему, она нас не меняет, а подсвечивает, усугубляет немного то, что в нас было. Это еще когда-то пророщенные зерна, еще до 24 февраля 2022 года. Война просто усилила этот прогресс. Она как катализатор прогресса. Дала мощный рост. Стоимость каждого дня выросла. Я не мыслю категориями, верным ли было то решение. Это единственное честное решение по отношению к людям, сыгравшим очень большую роль в моей жизни. Это люди, с которыми я взрослела", - говорит Елена Кравец.

Кто такая Елена Кравец? Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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