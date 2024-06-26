Племянник Ольги Сумской раскрыл детали семейного конфликта из-за Тони Паперной

Украинский актер театра, кино и озвучки Вячеслав Хостикоев в конце февраля разжег в своей семье настоящий пожар: он дал интервью, в котором осудил свою двоюродную сестру Тоню Паперную за молчание о войне в Украине. Ему непонятна позиция кузины, которая живет и снимается в стране-оккупанте.
На защиту Паперной тогда встала Ольга Сумская - ее мама и родная тетя Хостикоева. Она не сдержала своего возмущения из-за высказываний племянника, который после этого отметил, что любит и уважает и Тоню, и Ольгу, и ему понятны эмоции Сумской.
Правда, ответного понимания и принятия со стороны звездной родственницы молодой артист так и не дождался. В комментарии для "ЖВЛ представляет" Вячеслав сообщил, что вышеизложенная ситуация вбила клин в его отношения с Ольгой Сумской.
"Если где-то в будущем мы сможем до чего-то дойти, до какого-то мира, как-то найти общий язык, было бы неплохо. Для меня это уже так не болит, потому что я просто это принял. Оно просто так должно быть. Не слышим друг друга и не хотим понимать. Каждый остался при своем мнении. Я думаю, что пусть оно остается так, как есть", - говорит Вячеслав Хостикоев.
Кто такой Вячеслав Хостикоев?
Вячеслав Хостикоев - украинский актер театра, кино и озвучки. Служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко (с 2017 года). Сын актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева, племянник Ольги Сумской. Известен ролями в фильмах "Скажене весілля", "Тільки диво", "Час іти, час повертатись" и пр.
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