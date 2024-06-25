Неприкрытая нежность: Витвицкая похвасталась отдыхом с бойфрендом-военным

В феврале 2024 года украинская ведущая Соломия Витвицкая впервые публично заявила о том, что вступила в романтические отношения с лейтенантом ВСУ Алексеем Ситайло. Она ходила в холстячках с 2020 года - после развода с телеоператором Владом Кочатковым.
Сейчас же Витвицкая на всю катушку наслаждается новым романом. Из-за военной службы большая его часть проходит на расстоянии, но каждая встреча влюбленных от этого становится еще ценнее.
Так недавно Ситайло удалось получить отпуск, и он отвез Витвицкую в Карпаты, где уже отдыхали кума ведущей Светлана Тарабарова, певица Наталья Карпа, и их дети. Возможность повидать подруг, поиграть с детьми и провести с любимым время тет-а-тет на фоне великолепной украинской природы растрогали Соломию Витвицкую.
В своем блоге в Instagram она активно делилась с поклонниками фотографиями незабываемого отпуска. После Карпат ведущая и ее избранник отправились в автопутешествие по важным для них местам Украины.
Кто такая Соломия Витвицкая?
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
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Также Потап нецензурно высказался про работу своей бывшей подопечной Нади Дорофеевой. Певица уже давно не общается с опальным музыкальным продюсером.
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