У Сергея Жадана роман с известной депутаткой - блогер

От творческих женщин литератор перешел в в политику.

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Сергей Жадан новости - Жадану приписывают роман с Бобровской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Украинский писатель, поэт, музыкант и военнослужащий Сергей Жадан был дважды женат. Также у него был громкий роман с певицей Кристиной Соловий - ради нее Жадан якобы бросил вторую жену, а артистка в результате ушла от него потому что полюбила другого.

Сейчас в светских кругах про личную жизнь литератора ходит новый слух. Так блогер-сплетник Беспалов намекнул, что Жадан уже нашел утешение после разрыва с Соловий в объятиях другой женщины.

По данным его информаторов, избранницей писателя оказалась общественная и политическая деятельница, народная депутатка от партии "Голос" Соломия Бобровская. С октября 2022 года она является членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Ни Жадан, ни Бобровская не комментируют слухи про свою любовную связь. Тем не менее достоверно известно, что они как минимум знакомы. В блоге депутатки в Instagram есть фотография с литератором, которая была сделана в мае 2024 года на допремьерном показе документального фильма "Як ми були рекрутами".

Сергей Жадан и Соломия Бобровская / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiia.bobrovska

Кто такой Сергей Жадан? Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна". Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

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