"Должен признать": Сергей Жадан прокомментировал роман с известной депутаткой

Его вероятные романтические отношения с Соломией Бобровской привлекли внимание прессы.

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Сергей Жадан новости - Жадан высказался про роман с Бобровской / коллаж: Главред, фото: facebook.com/serhiy.zhadan, instagram.com/solomiia.bobrovska

Украинский писатель, поэт, музыкант и военнослужащий Сергей Жадан стал фигурантом светских хроник после того, как блогер-сплетник Беспалов рассказал, кто стал новой возлюбленной литератора. По данным его информаторов у Жадана завязались любовные отношения с популярной украинской депутаткой.

Возможной возлюбленной писателя-воина называют Соломию Бобровскую - депутатку от партии "Голос" и общественную деятельницу, которую Сергей Жадан прекрасно знает лично.

Новость о том, что их вероятный роман раскрыли, заставила литератора прокомментировать ситуацию. Так в своем блоге в Facebook он написал: "Должен признать, что все самое интересное в своей жизни я узнал благодаря отечественной журналистике".

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Впрочем его ироничное замечание ни опровергло, ни подтвердило его отношения с Соломией Бобровской. Стоит отметить, что и про свой предыдущий роман, с певицей Кристиной Соловий, Жадан рассказывал неоднозначно и уклончиво, пока сама артистка не раскрыла все подробности.

Сергей Жадан новости - Жадан высказался про роман с Бобровской / facebook.com/serhiy.zhadan

Кто такой Сергей Жадан? Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна". Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

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