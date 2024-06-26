Плюс один: Мирошниченко показали приемную дочь

Юрист и телеведущая Инна Мирошниченко и ее муж телеведущий Тиму показали свою вторую приемную дочь.
Соответствующим видео они поделились на своей странице в Instagram.
Пара показала, как к ним подбегает светленькая и стройная девочка. Родители обнимают ее, целуют и даже берут на ручки.
В комментариях у пары многие стали выражать свое восхищение и поддержку.
Кто такой Тимур Мирошниченко?
Тимур Мирошниченко - украинский ведущий и комментатор. Известен работами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Комментатор Евровидения и ведущий Национальных отборов от Украины. Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года".
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Напомним, ранее известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.
Ранее также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.
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