Плюс один: Мирошниченко показали приемную дочь

Инна и Тимур Мирошниченко ровно год назад начали процесс поиска своей дочери.

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Инна и Тимур Мирошниченко во второй раз стали приемными родителями / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram/inna_mi

Юрист и телеведущая Инна Мирошниченко и ее муж телеведущий Тиму показали свою вторую приемную дочь.

Соответствующим видео они поделились на своей странице в Instagram.

Пара показала, как к ним подбегает светленькая и стройная девочка. Родители обнимают ее, целуют и даже берут на ручки.

видео дня

В комментариях у пары многие стали выражать свое восхищение и поддержку.

Кто такой Тимур Мирошниченко? Тимур Мирошниченко - украинский ведущий и комментатор. Известен работами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Комментатор Евровидения и ведущий Национальных отборов от Украины. Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года".

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Напомним, ранее известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.

Ранее также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

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