Камалия неожиданно вернулась к детям и бывшему мужу

Трогательный момент воссоединения семьи после долгой разлуки попал на видео.

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Камалия новости - Камалия улетела в Лондон к детям / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия после развода разделила опеку над своими десятилетними дочерями с мужем, пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром - для девочек родители остались родителями вопреки их личным сложностям в отношениях.

Тем не менее Арабелла и Мирабелла остались жить с отцом в Лондоне. Там они получают образование, и там же сосредоточена их социальная жизнь.

Камалия в свою очередь живет в Украине, и посещает дочерей при каждой удобной возможности. Обычно это запланированные поездки, но недавно певица решила устроить девочкам сюрприз.

Артистка отправилась в Лондон спонтанно, предупредив лишь бывшего мужа. Он встретил ее в аэропорту и привез домой к огромному удивлению Арабеллы и Мирабеллы - дети были счастливы увидеться с мамой. Трогательный момент Камалия показала в своем блоге в Instagram.

"Перелет, немного усталости, но так много радости в сердце! И вот я уже в Лондоне! Мгновение, когда я увидела своих родненьких Мирабеллу и Арабеллу, было бесценным. Их радость и объятия сделали этот момент еще более особенным. Ничего не может сравниться с тем, чтобы быть рядом со своими девочками, чувствовать их тепло и любовь. С каждым разом понимаю, как сильно они выросли и как важно для нас быть вместе. Семья - это самое ценное, что у нас есть", - написала она.

Смотрите видео встречи Камалии с дочерями в Лондоне:

Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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