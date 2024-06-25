Бывшая жена Узелкова оказалась в больнице: что случилось

Бывшая жена спортсмена и боксера Вячеслава Узелкова Марина Боржемская, с которой боксер прожил 22 года и разводился с ужасным скандалом, оказалась в больнице.
Во время отдыха со своей мамой и детьми в Израиле, спортсменка и телеведущая попала в больницу.
В своем Instagram, звезда поделилась кадром, на котором лежит на кушетке у медицинского оборудования в израильской больнице.
Кто такая Марина Боржемская?
Многие знали Марину Боржемскую, как жену известного боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".
В 1999 году пара поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.
После начала полномасштабной войны бывший муж окончательно исчез из жизни семьи, поэтому Марина сама воспитывает 14-летнего сына Роберта и 11-летнюю дочь Оливию.
Подписчики Марины начали волноваться о состоянии здоровья знаменитости и, поддержав ее, поинтересовались, что стало причиной. Через некоторое время Боржемская вышла на связь и успокоила фанатов, объяснив, что все уже позади и ничего критического, к счастью, не произошло. И поблагодарила местных медиков. В то же время, спортсменка не стала раскрывать подробностей.
"Благодарю всех за поддержку. Уже все хорошо. Израильские врачи прошли тест на все 100%", — написала Марина.
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Напомним, ранее Боржемская рассказала, что в ее доме присутствовало насилие и манипуляции. Кроме того, селебрити добавляет, что ей было сложно принять то самое главное решение, на которое она все-таки решилась, когда родила второго ребенка - сына Роберта.
Летом 2021 года Вячеслав Узелков принял участие в шоу Одруження наосліп, так как, по его словам, был готов найти свою настоящую любовь. В пару спортсмену выбрали Юлию Черницкую - "фитнес-маму" четверых дочерей. Несмотря на то, что Черницкая и Узелков были давно знакомы, отношения не сложились - после проекта фитнес-мама назвала Узелкова своим врагом и "больным на голову".
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