Бывшая жена Узелкова оказалась в больнице: что случилось

Марина Борджемская поехала отдыхать в Израиль.

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Марина Боржемская попала в неприятную ситуацию на отдыхе/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina/

Бывшая жена спортсмена и боксера Вячеслава Узелкова Марина Боржемская, с которой боксер прожил 22 года и разводился с ужасным скандалом, оказалась в больнице.

Во время отдыха со своей мамой и детьми в Израиле, спортсменка и телеведущая попала в больницу.

В своем Instagram, звезда поделилась кадром, на котором лежит на кушетке у медицинского оборудования в израильской больнице.

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Кто такая Марина Боржемская? Многие знали Марину Боржемскую, как жену известного боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году пара поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

После начала полномасштабной войны бывший муж окончательно исчез из жизни семьи, поэтому Марина сама воспитывает 14-летнего сына Роберта и 11-летнюю дочь Оливию.

Подписчики Марины начали волноваться о состоянии здоровья знаменитости и, поддержав ее, поинтересовались, что стало причиной. Через некоторое время Боржемская вышла на связь и успокоила фанатов, объяснив, что все уже позади и ничего критического, к счастью, не произошло. И поблагодарила местных медиков. В то же время, спортсменка не стала раскрывать подробностей.

Марина Боржемская на больничной койке / Скриншот Instagram/uzelkova.marina

"Благодарю всех за поддержку. Уже все хорошо. Израильские врачи прошли тест на все 100%", — написала Марина.

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Напомним, ранее Боржемская рассказала, что в ее доме присутствовало насилие и манипуляции. Кроме того, селебрити добавляет, что ей было сложно принять то самое главное решение, на которое она все-таки решилась, когда родила второго ребенка - сына Роберта.

Летом 2021 года Вячеслав Узелков принял участие в шоу Одруження наосліп, так как, по его словам, был готов найти свою настоящую любовь. В пару спортсмену выбрали Юлию Черницкую - "фитнес-маму" четверых дочерей. Несмотря на то, что Черницкая и Узелков были давно знакомы, отношения не сложились - после проекта фитнес-мама назвала Узелкова своим врагом и "больным на голову".

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