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Одруження наосліп 2021: Вячеслав Узелков впервые после развода покажет новую невесту

2 июня 2021, 10:30

Бывший боксер, который развелся с Мариной Борржемской, расскажет о свой новой любви.

Одруження наосліп
Одруження наосліп 2021 / 1+1

4 июня в 20:20 на телеканале "1+1" состоится премьера седьмого сезона романтического реалити-шоу под названием "Одруження наосліп". Ведущие проекта Даниэль Салем и Ирина Кириченко будут помогать успешным холостякам и холостячкам найти свою любовь.

Героем первого выпуска станет боксер и телеведущий Вячеслав Узелков, который после громкого развода хочет найти настоящую любовь. Впервые за все сезоны шоу эксперты объединили в пару уже знакомых людей, но для молодоженов это станет настоящим сюрпризом. Избранницей спортсмена станет фитнес-мама Юлия Черницкая. Женщина воспитывает четырех детей от первого брака. Старшей дочери 13 лет, средней - 8 лет и двойняшкам - 5 лет.

"Я 22 года был в браке. Моя бывшая жена была для меня настоящей мечтой. Я кричал на весь мир, что я ее люблю. Развод мне дался очень сложно, - сказал о бывшей жене Вячеслав Узелков. - Я мечтаю, что моя новая жена будет стройной, спортивной, интересной блондинкой. Я знаю одну такую женщину. Ее зовут Юля".

Тренер Юлия Чернецкая более известная в стране как фитнес-мама. Женщина ищет настоящего мужчину, в которого сможет влюбиться.

"Мой бывший муж позволял себе общение с другими женщинами. Я очень верная и не понимаю, за что мне такое испытание. После развода я ни с кем не была в отношениях. Мне сложно влюбиться. Надеюсь, что "Одруження наосліп" поможет мне обрести счастье", - сказала фитнес-мама Юлия.

Останутся ли молодожены вместе и какое сенсационное заявление сделает Вячеслав Узелков, смотрите уже 4 июня в 20:20 на телеканале "1+1".

Напомним, "Одруження наосліп" выходит в эфире телеканала уже 6 лет подряд и является собственной разработкой телеканала. В 2012 году проект стал победителем питчинга идей, организатором которого была группа "1+1 медиа", а в 2013, на C21 / FRAPA Format Award в Каннах, формат вошел в топ-5 лучших форматов года.

Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса
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